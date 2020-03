Coronavirus Oost Gelre

12 maart 23:42 uur

Volleybal Vereniging Grol

De Nevobo heeft tot 31 maart de competitie afgelast. Alle competitiewedstrijden, bekerwedstrijden en toernooien voor senioren, junioren en CMV leden worden afgelast. De Nevobo heeft Volleybal Vereniging Grol geadviseerd om trainingen en bijeenkomsten te annuleren. “Tot 31 maart zullen wij daarom ook alle trainingen annuleren”.

12 maart 23:40 uur

Vintage Motocross Club Nederland

In verband met het corona virus en de daaruit voortkomende maatregelen houden wij de actuele situatie goed in de gaten. Daarnaast zullen aanbevelingen van o.a. het RIVM als ook de KNMV worden meegenomen.

De VMCN heeft ook veel deelnemers uit Brabant waarvoor momenteel vanuit de overheid wordt verzocht om thuis te blijven. De huidige maatregelen gelden momenteel in ieder geval tot aanstaande maandag. Afhankelijk van de maatregelen die hier na maandag op volgen wordt er een beslissing genomen over onze eerste VMCN-wedstrijd op zondag 22 maart aanstaande in Lichtenvoorde.

Aanstaande dinsdag zal MACL Lichtenvoorde in samenspraak met de KNMV en de VMCN een besluit nemen over het wel/niet doorgaan van deze wedstrijd.

12 maart 23:38 uur

Jumbo Bennink Lichtenvoorde annuleert ruilmiddag

De ruilmiddag bij De Treffer in Lichtenvoorde wordt gecanceld vanwege alle adviezen omtrent het Corona virus. Een latere datum zal nog bekend gemaakt worden.

Klik voor meer informatie

12 maart 23:34 uur

Dressuur & PSC Voorjaars Jumping geannuleerd

De maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus hebben ook invloed op de wedstrijdkalender van Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Naar aanleiding van de landelijke persconferentie vanmiddag, waarbij evenementen met meer dan 100 mensen bij elkaar verboden worden, hebben we de PSC Voorjaars Jumping van volgende week (20 t/m 22 maart) geannuleerd.

De dressuurwedstrijd van dit weekend wordt ook afgelast op verzoek van de KNHS. Iedereen in Nederland met verkoudheidsklachten, keelpijn of een kuchje moet thuisblijven en sociale contacten mijden. Deze maatregelen, aangekondigd door het kabinet, gelden in ieder geval tot het einde van de maand maart.

www.psclichtenvoorde.nl

12 maart 23:29 uur

Voorstellingen Dito afgelast

Dito heeft besloten om vanwege het corona virus de voorstellingen niet door te laten gaan. “Wij vinden dat natuurlijk zeer spijtig en zijn al maanden hard aan het repeteren. Mocht je kaartjes hebben gekocht dan blijven deze natuurlijk geldig tot een nader te bepalen datum”.

Voor vragen www.dito-groenlo.nl. Klik hier voor meer informatie

12 maart 23:26 uur

Handbal Vereniging Grol

Handbal Vereniging Grol neemt het advies van NHV over. Tot en met 31 maart alle wedstrijden, trainingen, toernooien en wedstrijden afgelast.

12 maart 22:00 uur

Aanvullende maatregelen i.v.m. coronavirus

Het kabinet kondigde vandaag aanvullende maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze aanvullende maatregelen zijn onder andere:

Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Alle maatregelen leest u op de site van de Rijksoverheid(externe link). Deze maatregelen blijven in ieder geval t/m 31 maart van kracht. Verder blijven de al eerder genoemde hygiënemaatregelen belangrijk:

was je handen regelmatig en goed(externe link);

hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;

gebruik papieren zakdoekjes;

schud geen handen;

houd afstand.

12 maart 21:30 uur

Trainingen, wedstrijden en grote bijeenkomsten s.v. Grol gaan niet door

GROENLO/LANDELIJK – In verband met bestrijding tegen het Corona-virus en op advies van de RIVM en de KNVB heeft ook s.v. Grol alle trainingen, oefenwedstrijden, wedstrijden en grote bijeenkomsten afgelast tot en met 31 maart.

Ook de Fancy Fair voor aankomend weekend, die gehouden zou worden tijdens de wedstrijd Grol 1 – Losser 1, is afgelast.

12 maart 20:15 uur

LVG Groenlo

GROENLO – In navolging van de maatregelen die de overheid vandaag heeft genomen i.v.m. het coronavirus Heeft het bestuur van Lopers Vereniging Groenlo (LVG) besloten alle activiteiten tot en met 31 maart af te lassen. Dit betekent dat er vanaf heden geen trainingen meer zijn.

12 maart 17:03 uur

NLDoet

Met pijn in ons hart roepen wij deelnemende organisaties aan NLdoet op hun activiteiten op zaterdag 14 maart uit te stellen. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus vinden wij het niet verantwoord om de geplande activiteiten dit weekend door te laten gaan. Lees ons volledige bericht hierover via: https://www.oranjefonds.nl/oproep-stel-nldoet-activiteiten-uit