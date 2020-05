Helaas geen Meifeest en Zwolse Kermis 2020

ZWOLLE/GROENLO – Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen met betrekking tot het coronavirus, zal dit jaar zowel het Zwolse Meifeest als de Zwolse Kermis niet doorgaan. “We vinden het ontzettend jammer, want we hadden er graag samen een extra groot feest van gemaakt. Maar de werkelijkheid is dat in deze onzekere tijden, nog meer dan normaal, ieders gezondheid voorop staat”, aldus Feestvereniging Zwolle, organisator van de twee feesten.

Volgend jaar hoopt Zwolle bi’j Grolle weer samen feest te vieren en wel op 28, 29 en 30 mei 2021 tijdens het Zwolse Meifeest. De Zwolse Kermis zal plaatsvinden op 28, 29 en 30 augustus 2021!

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden…