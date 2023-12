Workshop ‘Held met je Geld’ voor Kinderen in Eibergen

EIBERGEN – Op dinsdagmiddag 16 januari 2024 organiseert de Bibliotheek Eibergen, in samenwerking met Regiobank Assurantiekantoor Wormgoor B.V., een educatieve workshop getiteld ‘Held met je Geld’. Deze workshop, die om 15.00 uur begint, is speciaal ontworpen voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Deelname aan de workshop is gratis, maar geïnteresseerden dienen zich vooraf aan te melden. Dit kan bij de bibliotheek of online via www.oostachterhoek.nl/heldmetjegeld.

De ‘Held met je Geld’ workshop is bedoeld om kinderen op een speelse en informatieve manier kennis te laten maken met de basis van veilig online bankieren. Het doel is om kinderen al op jonge leeftijd financieel bewust en weerbaar te maken, volgens het principe ‘jong geleerd is oud gedaan’. Tijdens de workshop worden verschillende onderwerpen behandeld, waaronder:

Wat sparen inhoudt en hoe kinderen zelf kunnen sparen.

Bewustwording rond geldcriminaliteit en waar op te letten.

Het veilig gebruik van internetbankieren.

De workshop biedt een waardevolle voorbereiding voor kinderen op het gebied van zelfstandig betalen en online bankieren. De inhoud en begeleiding van de workshop worden verzorgd in samenwerking met Regiobank Assurantiekantoor Wormgoor B.V.

Deze initiatief biedt een unieke kans voor kinderen om op jonge leeftijd essentiële financiële vaardigheden te ontwikkelen, wat bijdraagt aan hun toekomstige financiële zelfredzaamheid.

