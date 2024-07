De verborgen schatten van Gelderland

Gelderland staat bekend om zijn prachtige natuur, rijke geschiedenis en bruisende steden, maar het heeft heel wat meer te bieden dan de bekende trekpleisters en de casino games van Nijmegen of Arnhem. Ver weg van de drukke toeristische routes liggen verborgen schatten die de ware essentie van Gelderland belichamen. Avontuurlijke reizigers kunnen er genieten van rust, historische charme en unieke ervaringen. Lees verder en ontdek de minder bekende, maar uiterst fascinerende plekken van onze provincie.

Middeleeuwse schoonheid in Kasteel Hernen

In het dorp Hernen, verscholen tussen groene velden, ligt Kasteel Hernen. Dit middeleeuwse kasteel is gebouwd in de 14e eeuw en biedt bezoekers een kijkje in het leven van ridders en jonkvrouwen. Met zijn goed bewaarde torens en slotgracht is Kasteel Hernen de perfecte bestemming voor liefhebbers van historische architectuur. Wat Kasteel Hernen extra bijzonder maakt, is het feit dat het vrijwel ongewijzigd is gebleven sinds de 16e eeuw. Het interieur biedt een kijkje in het leven van de adellijke families die hier woonden. Je kunt er door de grote zalen dwalen met eeuwenoude meubels, schilderijen en kunstwerken. Bovendien worden er vaak concerten of tentoonstellingen georganiseerd.

Het nationaal bevrijdingsmuseum 1944-1945

Vlak bij Groesbeek bevindt zich het Nationaal Bevrijdingsmuseum, gewijd aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het museum biedt een diepgaand inzicht in de impact van de oorlog op de streek. Het belicht niet alleen de militaire operaties en strategieën die leidden tot de bevrijding van Nederland, maar richt zich ook op het persoonlijke verhaal van de burgers, verzetstrijders en heldhaftige soldaten. Bezoekers worden meegenomen op een educatieve reis door middel van interactieve tentoonstellingen en multimediale presentaties. Een educatieve en indrukwekkende ervaring.

De tuinen van Appeltern

Voor liefhebbers van tuinen is Appeltern een waar paradijs. De variatie in tuinen is indrukwekkend: van strakke en moderne ontwerpen tot weelderige cottage gardens, van minimalistische Japanse tuinen tot kleurrijke Mediterrane patio’s, elke hoek biedt nieuwe ideeën en creatieve concepten. Elk jaar worden nieuwe tuinen toegevoegd en bestaande tuinen vernieuwd, waardoor het park continu evolueert. Een ideale plek om te wandelen, te genieten van de natuur en nieuwe ideeën op te doen voor je eigen tuin.

Moderne kunst in Museum MORE

In het pittoreske Gorssel is Museum MORE gevestigd. MORE staat voor Museum voor Modern Realisme en biedt een indrukwekkende collectie van Nederlandse kunstenaars uit de 20e en 21e eeuw, met werken die variëren van realisme tot magisch realisme. Naast de vaste collectie organiseert Museum MORE regelmatig tijdelijke tentoonstellingen. Een must-see voor kunstliefhebbers.

Het Verscholen Dorp

Het Verscholen Dorp is een indrukwekkend stukje geschiedenis verscholen in de bossen van de Veluwe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit ondergrondse complex een toevluchtsoord en schuilplaats voor onderduikers die zich wilden verbergen voor de Duitse bezetters. In de loop der tijd groeide Het Verscholen Dorp uit tot een gemeenschap van ongeveer tachtig tot honderd mensen, bestaande uit verzetsstrijders, Joodse onderduikers, en mensen die waren gevlucht voor dwangarbeid of deportatie naar concentratiekampen. Vandaag de dag is Het Verscholen Dorp een historische site die bezoekers trekt uit binnen- en buitenland. Het dient het als een herinnering aan de donkere dagen van de oorlog, en de kracht van moed en doorzettingsvermogen.

Kasteel Doorwerth

Kasteel Doorwerth is gelegen aan de rand van de Veluwe en biedt een perfecte combinatie van historische pracht en natuurlijke schoonheid. Met zijn imposante torens, weelderige tuinen en uitzicht op de Rijn, is dit kasteel de ideale bestemming voor een dagje uit. Het kasteel werd lange tijd bewoond door verschillende adellijke families, waaronder de familie Van Dorenweerd, vandaar de naam van het slot. Bij het verkennen van het kasteel kun je verschillende kamers en zalen bewonderen. Hoogtepunten zijn onder andere de ridderzaal, de middeleeuwse keuken en de prachtige tuinen. De ligging aan de Rijn biedt niet alleen een prachtig uitzicht, maar nodigt ook uit tot wandelingen langs de rivieroever en door de nabijgelegen bossen van de Veluwe. Ideaal dus voor zowel natuurliefhebbers als historici.

Brouwerij Het Anker

Brouwerij Het Anker in Winterswijk is een charmante brouwerij met een rijke geschiedenis die teruggaat tot het begin van de 20e eeuw. De brouwerij staat bekend om zijn ambachtelijke bieren en warme gastvrijheid, en is gelegen te midden van het schilderachtige landschap van de Achterhoek. Het assortiment van Brouwerij Het Anker varieert van traditionele pilseners en blonde bieren tot stevige donkere ales en seizoensgebonden brouwsels. Naast het produceren van uitstekende bieren, is Brouwerij Het Anker ook een populaire bestemming voor bezoekers die de authentieke Nederlandse brouwtradities willen ontdekken. De brouwerij biedt regelmatig rondleidingen. Voor liefhebbers van goed bier en authentieke ervaringen is een bezoek aan Brouwerij Het Anker dus een absolute must.

Zoals je ziet, is Gelderland meer dan de Hoge Veluwe en Arnhem; het biedt een schat aan verborgen juweeltjes en minder bekende attracties. Met zijn diverse landschappen, culturele erfgoed en warme gastvrijheid nodigt Gelderland je uit om te genieten van de authentieke charme van deze prachtige provincie.