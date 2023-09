Verkeersveiligheid voor fietsers in Gelderse gemeenten onderzocht

GELDERLAND – Nu de scholen zijn hervat, neemt het aantal fietsers op de wegen toe. Dit vraagt om alertheid in het verkeer. Harderwijk en Heumen springen eruit als gemeenten waar fietsers een verhoogd risico hebben op ongelukken. Dit blijkt uit een analyse van Independer, die de gegevens van Rijkswaterstaat heeft gebruikt.

Vergeleken met andere provincies registreert Gelderland 7,2 fietsongevallen per 10.000 inwoners op jaarbasis. Dit cijfer is lager dan het nationaal gemiddelde van 8,5. Echter, er zijn opmerkelijke variaties tussen de verschillende gemeenten binnen de provincie.

Statistieken van fietsongevallen in enkele Gelderse gemeenten

Harderwijk en Heumen hebben de hoogste frequentie van fietsongevallen in verhouding tot hun bevolking. Deze gemeenten registreren 10,9 fietsongevallen per 10.000 inwoners jaarlijks. Andere gemeenten met hogere cijfers zijn:

Arnhem: 10,5 fietsongevallen per 10.000 inwoners

Ermelo: 10,4 fietsongevallen per 10.000 inwoners

Ede: 10 fietsongevallen per 10.000 inwoners

Putten: 9,9 fietsongevallen per 10.000 inwoners

Statistieken van fietsongevallen in de Achterhoek

Enkele gemeenten in de Achterhoek tonen de volgende cijfers:

Oost Gelre: 6,1 ongevallen per 10.000 inwoners

Winterswijk: 8,6 ongevallen per 10.000 inwoners

Aalten: 7,7 ongevallen per 10.000 inwoners

Berkelland: 5,7 ongevallen per 10.000 inwoners

Bronckhorst: 6,7 ongevallen per 10.000 inwoners

In contrast, Scherpenzeel heeft de laagste registratie met 2 ongevallen per 10.000 inwoners jaarlijks. Voor gedetailleerde informatie per gemeente kunt u terecht op de website van Independer.

Betrokkenheid van auto’s bij fietsongevallen

In veel van de gerapporteerde fietsongevallen in Gelderland is een personenauto betrokken, dit betreft 55,4% van de gevallen. Sommige gemeenten, zoals Doesburg, rapporteren zelfs dat 83,3% van de fietsongevallen veroorzaakt wordt door een aanrijding met een auto. Ook in Druten (80%) en in Culemborg, Duiven en Epe (elk 75%) is dit percentage hoog. Menno Dijcks van Independer merkt op: “Bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een fietser of voetganger, is de bestuurder van het motorrijtuig in veel gevallen aansprakelijk. Er zijn enkele uitzonderingen, maar over het algemeen wordt de fietser of voetganger wettelijk beschermd.”

