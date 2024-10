Zoektocht naar nieuwe Gelderse commissaris van de Koning gestart

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

GELDERLAND – Provinciale Staten van Gelderland hebben tijdens een bijzondere Statenvergadering op maandag 14 oktober 2024 de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning vastgesteld. Judith Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), nam de profielschets in ontvangst en stelt de vacature op dinsdag 15 oktober open.

Bijzondere commissaris voor een bijzondere provincie

“Het is onze taak om een nieuw boegbeeld voor de provincie Gelderland te zoeken,” zei minister Judith Uitermark. “De profielschets biedt ons een heldere richtlijn. De provincie zoekt een commissaris die verbonden is met Gelderland, openstaat voor alle inwoners, bedrijven en instellingen, en bovenal een empathische en ervaren leider is. Iemand die rust en stabiliteit kan bieden na een onrustige periode.” Uitermark benadrukte ook dat de commissaris de rijksverantwoordelijkheden, zoals benoemingsprocedures en het bemiddelen bij bestuurlijke spanningen, goed moet kunnen uitvoeren. “Ik nodig iedereen die denkt dat hij of zij geschikt is, uit om te reageren.”

Benaderbare verbinder

Daisy Vliegenthart-Goedhart, plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten, lichtte de profielschets toe: “De diversiteit van onze provincie brengt grote uitdagingen met zich mee. Daarom zoeken we een commissaris die stevig in zijn of haar schoenen staat, maar ook toegankelijk is en de provincie met enthousiasme vertegenwoordigt. Het versterken van de provinciale democratie is daarbij essentieel.”

Vertrouwenscommissie ingesteld

Provinciale Staten hebben ook een vertrouwenscommissie ingesteld, die bestaat uit 14 Statenleden. Deze commissie zal sollicitatiegesprekken voeren en advies geven over de meest geschikte kandidaten. Gedeputeerde Ans Mol-van de Camp is als adviseur aan de commissie toegevoegd.

Voordracht in het voorjaar van 2025

De uiteindelijke aanbeveling wordt door Provinciale Staten naar de minister van BZK gestuurd. De nieuwe commissaris van de Koning wordt benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van zes jaar. De verwachting is dat de nieuwe commissaris in maart of april 2025 aantreedt. Tot die tijd neemt Henri Lenferink het ambt waar.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.