Burgemeester voorgedragen voor 2de termijn

Gepubliceerd op 18 december 2019 om 16:05

OOST GELRE – Annette Bronsvoort is voorgedragen voor een tweede ambtstermijn voor de komende zes jaar als burgemeester van de gemeente Oost Gelre. Dit deelde Niek Bragt, voorzitter van de vertrouwenscommissie woensdagavond 17 december aan het eind van de raadsvergadering mede.

“Wij kunnen concluderen dat Annette Bronsvoort haar rol als burgemeester met verve heeft vervuld”, aldus Niek Bragt namens de fractievoorzitters van de raad. De raad heeft onder andere daarom besloten om Annette Bronsvoort aan te bevelen voor herbenoeming van de gemeente Oost Gelre.

Met ingang van 3 april 2014 is Annette Bronsvoort benoemd tot burgemeester van de gemeente Oost Gelre. Zij is benoemd voor een periode van zes jaar. Per 3 april 2020 verstrijkt de huidige ambtstermijn

“Ik wil de raad bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik hoop voor de komende zes jaar met heel veel energie en inzet aan de slag te gaan. Het is een cadeau om in Oost Gelre te mogen werken en wonen en om, samen met mijn man, ons helemaal thuis te voelen”, aldus de burgemeester die er erg veel zin in heeft voor de komende zes jaar.