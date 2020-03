Gemeente Bronckhorst start met aardgasvrije voorbeeldwijken

BRONCKHORST – In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Dat heeft het kabinet besloten. Daarom start de gemeente Bronckhorst de komende tijd met aardgasvrije voorbeeldwijken. Stap voor stap worden alle woningen en gebouwen in Bronckhorst aardgasvrij.

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, met een wijkgerichte aanpak. Een wijk verduurzamen en aardgasvrij maken is ingrijpend. De gemeente Bronckhorst gaat samen met inwoners, dorpsbelangenorganisaties, energiecoöperaties, de netbeheerder en woningcorporaties stap voor stap toe naar een aargasvrije gemeente.

Voorbeeldwijken

In 2020 wordt onderzocht welke twee dorpen belangstelling hebben om te starten met een aardgasvrije straat, buurt of dorp. In deze voorbeeldwijken wordt gezocht naar betaalbare mogelijkheden om samen energie te besparen en warmte duurzaam op te wekken. En het mooiste is: iedereen in de wijk kan daartoe initiatief nemen en wordt op weg geholpen. In juni besluiten b en w met welke aardgasvrije voorbeeldwijken wordt gestart. Vanaf september wordt samen met de inwoners uit die wijken begonnen met de pilot. Dorpsbelangenorganisaties, buurtschappen en energiecoöperaties die interesse hebben kunnen zich aanmelden bij de gemeente.

Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

In oktober 2019 stelde de gemeenteraad de Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 vast. De routekaart zet in op besparing en de omslag naar duurzame energie. Verschillende inwoners zijn hiermee ook al aan de slag gegaan. Mooie voorbeelden zijn te vinden op www.bronckhorst.nl/OpMorgen.