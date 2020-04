Gemeentehuis vandaag gesloten

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

LICHTENVOORDE – Het gemeentehuis van Oost Gelre in Lichtenvoorde is vandaag (donderdag) de hele dag gesloten. Dit vanwege een mogelijke coronabesmetting. Een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf heeft inmiddels alles schoongemaakt. Maar voor de zekerheid blijft het gemeentehuis in ieder geval vandaag nog gesloten. Alle afspraken zijn afgezegd.

Het gemeentehuis is wel telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur via (0544) 39 35 35 of via e-mail: gemeente@oostgelre.nl.