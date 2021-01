Nieuwjaarstoespraak burgemeester Oost Gelre

OOST GELRE – “We staan op de drempel van het nieuwe jaar. Een jaar achter ons latend zoals we dat eigenlijk nog nooit gekend hebben. De coronamaatregelen beheersen nu al bijna een jaar ons dagelijks leven. We ervaren allemaal zó de impact en hardnekkigheid van het virus dat het moeilijk is 2021 zorgeloos tegemoet te treden.

Er is veel onzekerheid. Maar er is ook absoluut hoop. Daarom willen we graag met u vooruitkijken. Helaas niet tijdens de traditionele Oost Gelre-Nieuwjaarsbijeenkomst op de eerste maandag van het nieuwe jaar. Maar we doen dat dit jaar online. Met een videotoespraak van burgemeester Annette Bronsvoort. En graag heffen we daarbij symbolisch met u het glas op 2021, op betere tijden, op uw veerkracht en betrokkenheid en op een mooi perspectief voor Oost Gelre”, aldus burgemeester Annette Bronsvoort in de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak.