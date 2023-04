Grol ( zat ) 3 – SVZW 7 ( 2-2 ) 7-3

GROENLO – In een spannende wedstrijd heeft Grol een mooie overwinning behaald op SVZW uit Wierden. Met deze overwinning heeft Grol zich geplaatst voor de kwartfinale van de beker.

Het is woensdag 5 april 20:00 uur als er wordt afgetrapt voor de wedstrijd. Vanaf minuut 1 ligt het tempo hoog en golft het spel op en neer tussen de beide elftallen. SVZW blijkt een goed spelend elftal te hebben waarop Grol snel weet te anticiperen. Misschien mede door het hoge speltempo wordt er ook door beide teams het nodige balverlies geleden. Het is SVZW die na 5 minuten de score al weet te openen. Een lichte overtreding van Youri net buiten het 16 meter gebied wordt bestraft met een vrije trap. Een buitenkansje voor SVZW, een pracht van een positie zo midden voor het doel. De bal wordt prachtig over de muur gekruld en laat doelman Barry kansloos.

Dit is wel een onverwachte domper voor Grol, maar de wedstrijd duurt nog lang. Grol recht zijn rug en komt beter in zijn eigen spel. De ruimte op de flanken worden beter gevonden. Een overtreding van SVZW is nodig om Nick af te stoppen. Johan neemt de toegekende vrije trap vanaf links en draait deze voor bij de 2de paal. Het is Khalid die met een snoekduik de bal binnen weet te koppen, 1-1! Grol zit er lekker in maar moet uitkijken voor de snelle en goede omschakeling van SVZW. Zo komt Grol goed weg als een diepe bal op de links buiten van SVZW wordt gegeven. Deze speler is sneller als Lars en weet vrij te komen voor doelman Barry die met zijn been redding weet te brengen. Grol krijgt ook een aantal mogelijkheden. Mede door goed verdedigend als ook opbouwend werk van Bjorn aan de rechterkant kan Grol vaak via het middenveld met Doné en Jorn druk naar voren zetten. Het spel is met vlagen aan beide zijden goed. Ditmaal heeft de Grol een mooie aanval over de rechterflank. Ronald stuurt Khalid diep die de bal in één keer terug legt op Jur die met een bekeken schot in de uiterste verre hoek de doelman kansloos laat, 2-1 in de 42ste minuut! Nu is het zaak om natuurlijk deze stand vast te houden tot aan de rust. Helaas krijgt de Grol de deksel op zijn neus. Een diepe bal van Youri op Ronald kan door de verdediger van SVZW worden onderschept en weten met snel combinatie voetbal via het centrum uiteindelijk de bal in de diepte te geven waarna de rechtsbuiten van SVZW Barry in de kort te hoek weet te passeren, 2-2 in de 47ste minuut. Hierna fluit Henk Mellendijk, de scheidsrechter van vanavond voor de rust.

Tijdens de rust worden er een aantal zaken natuurlijk aangekaart en besproken, belangrijk is dat wij als elftal blijven voetballen en vertrouwen moeten hebben in een goede afloop. Met een goede positieve teamspirit wordt er begonnen aan de 2de helft. Direct vanaf de aftrap wordt er voor elke meter weer gestreden. Het is wederom SVZW die met een steekpass in de 51ste minuut hun linksbuiten in stelling weten te brengen. Gelukkig weet de Grol doelman de bal te onderscheppen. Heel langzaam weet Grol voetballend meer druk naar voren te zetten. Het is Ronald die in de 58ste minuut zijn inzet gekeerd ziet worden door de doelman van SVZW. De hierop volgende corner wordt snoeihard door Nick, tussen 3 verdedigers in, binnen gekopt, 3-2. SVZW probeert direct weer druk naar voren te zetten. Dit keer weet Lars met een sterk duel van de linksbuiten te winnen, geeft de bal rustig terug op Youri die de bal direct doorspeelt naar Jur. Jur stuurt Khalid de diepte in die niet twijfelt en beheerst zijn 2de van de avond binnen schiet, 4-2 in de 62ste minuut. Grol lijkt hiermee op rozen te zitten, echter weet SVZW terug te komen in de wedstrijd. Daar waar eigenlijk Ronald in de 68ste minuut een strafschop heeft moeten krijgen nadat hij binnen de 16 meter wordt aangetikt is het de hierop volgende aanval voor SVZW wel raak. In eerste instantie weet Barry nog tot 3x toe redding te brengen. Echter de hierop volgende hoekschop valt achterin het 16 meter gebied. Een speler kopt de bal richting het doel die op de rug van Johan terecht komt en hiermee dusdanig van richting wordt veranderd dat Barry er niet meer bij kan, 4-3.

De spanning is hiermee weer terug in de wedstrijd. SVZW gaat na deze treffer direct op zoek naar de aansluitingstreffer. De achterhoede weet goed stand te houden en Grol weet via de zijkanten mooie aanvallen op te zetten. Zo kunnen Bjorn over rechts en Lars over links vaak meedoen in de aanval. Na een goede onderschepping van Youri achterin wordt de bal via Jorn breed gegeven op Bjorn die met een goede loopactie de diepte zoekt. Hij houdt goed overzicht en weet de bal goed voor te geven en weet Jur de bevrijdende treffer voor de Grol binnen te glijden in de 82ste minuut, 5-3. Hiermee is SVZW mentaal verslagen en krijgt Grol steeds meer ruimte om al combinerend richting het doel van SVZW op te stomen. SVZW loopt steeds meer naar voren, dus voorin steeds meer ruimte voor de Grol. Na wederom een goede ingreep achterin is het Jur die een diepe bal geeft door het centrum. Ronald weet zich op snelheid te ontdoen van de centrale verdediger en ziet de doelman wat ver voor zijn doel staan. Met een pracht van een lob vanaf 18 meter zet hij in de 84ste minuut de 6-3 op het scorebord. Een verkeerde inspeelbal van de doelman kan op het middenveld worden onderschept door Jur. Hij speelt Doné in die Ronald direct diep de vrije ruimte in stuurt. Ronald blijft rustig en schuift de bal beheerst langs de keeper en zet hiermee de eindstand op het scorebord, 7-3 in de 86ste minuut. Hierna komt SVZW nog een aantal keren voor het doel van de Grol maar gevaarlijk worden ze niet meer. Een mooie zege in deze 8ste finale van de beker!

