Southern Rock en Theater bij Taste.

GROENLO – Het weekend van 13 en 14 april, één van de laatste muziek weekenden van het seizoen voor de zomerstop, Southern Rock en een muziektheatershow van Andre Manuel en Rocco Osterman. Er staan alleen nog een KUDO avond en een stage of Art met Tim Knol en Nico Dijkshoorn op het programma en dan is het tot september qua livemuziek en theater weer even rustig bij het Groenlose podium.

13 april, 22:00 uur – Shotgun Shadow

Na jarenlang (sinds 1992 !!) met veel succes een repertoire gespeeld te hebben van Rock & Roll, Blues, Country en Southern Rock besloten de mannen van Shotgun Shadow het op een andere manier in te vullen. De nummers van The Georgia Satellites en later Dan Baird waren altijd al de “big favorites” om te spelen, dus waarom geen hele set hiervan? En bovendien, Dan Baird is helaas gestopt met toeren dus zou het niet te gek zijn “to keep the flame burning” voor alle Dan Baird fans? De antwoorden op deze vragen mogen duidelijk zijn: Shotgun Shadow heeft zich geprofileerd als The Dan Baird Tribute band!

Heerlijk om te putten uit zoveel geweldig materiaal: Uit de jaren ’80 als frontman van The Georgia Satellites, uit Dan’s soloalbums en uit zijn latere bands The Yahoos, The Bluefields en uiteraard Homemade Sin. En zeker ook heel leuk voor mensen die Dan Baird niet kennen maar wel houden van Rock & Roll, Blues, Country en Southern Rock!

Support Act: The Rockoustics

The 50’s (Elvis, Cash, Chuck Berry etc) wat eigenlijk ook de basis was voor het oeuvre van Dan Baird.

14 april 15:30 uur Taste Stage of Art

Maneman & Ostermann met de show: Tuutenvel Wunderbahr

Andre Manuel en Rocco Ostermann, gezworen kameraden, en ook wel de Starsky en Hutch van de betere gitaarmuziek genoemd, hebben hun kostbare handen uit de mouwen gestoken en spelen het liedjesprogramma Tuutenvel Wunderbahr voor u. Verwacht satirische liedjes met de vinger aan de pols van de absurde wereld, impressionistische liedjes en verhalen van alledaagse waanzin. Een muzikaal programma met de mooiste eigen muziek en de allerbeste andermans muziek. Puur TUUTENVEL én WUNDERBAHR, gezongen en gespeeld door de zin, zon- en zenmeesters oet Twenthe en de Achterhoek.

Maneman & Ostermann, zo goed dat het zeer doet en bijna niet te missen. Komt dat horen!

