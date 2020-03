31e Internationaal Marveldtoernooi 2020 Afgelast

Bericht is aangepast 20 maart 2020 om 13:55

GROENLO – In verband met het Corona-virus, de genomen maatregelen in de gehele wereld en de gevolgen daarvan, heeft het Bestuur van het Internationaal Marveldtoernooi besloten om het toernooi op 5 t/m 7 juni 2020 NIET door te laten gaan.

Deze beslissing is afgelopen donderdag 19 maart weloverwogen genomen. De onzekerheden over de ontwikkelingen die komen gaan, maken een goede en financieel gezonde organisatie van het toernooi onmogelijk. En dit in een voor velen economische lastige periode die komen gaat. Bovendien, ondanks dat er nog geen afzeggingen waren, zal de komst van de deelnemende teams uit Brazilië, de Verenigde Staten, Spanje, Duitsland, Tjechië en Nederland nog heel lang onzeker blijven.

Het is zeer jammer dat we dit jaar niet de beste O15 teams uit Europa en daarbuiten in actie zullen zien in Groenlo. Helaas dus geen FC Barcelona, Ajax, Feyenoord, Palmeiras, PSV, FC Dallas, Slavia Praag, AZ, Schalke 04, Atlético Madrid en Red Bull Bragantino op sportpark Den Elshof. En ook een grote teleurstelling voor de spelers van s.v. Grol natuurlijk, die dit jaar niet tegen de sterren van de toekomst kunnen spelen. Maar gezondheid is op dit moment prioriteit nummer één.

Ook de sponsoravond op donderdag 4 juni voor sponsoren van s.v. Grol en het Internationaal Marveldtoernooi zal niet doorgaan.

We willen de teams, sponsoren en vrijwilligers bedanken voor de samenwerking tot nu toe. Hopelijk kunnen we snel samen met vol enthousiasme aan de slag om te zorgen voor een super editie op 4, 5 en 6 juni 2021. Ook onze toeschouwers hopen we dan weer in grote getale te begroeten.