33e Marveldtoernooi één groot voetbalfeest

GROENLO – De 33e editie van het Internationale Marveldtoernooi gaat de boeken in als een van de best bezochte edities. “Vrijdagavond hadden we nog maar een paar polsbandjes over en zaterdag moesten we zelfs overgaan op andere toegangsbewijzen, omdat we er doorheen waren. Ook zondag is het enorm druk en geniet iedereen van fantastisch jeugdvoetbal en een fijne sfeer,” aldus een tevreden terugkijkende Anne-Marie Elshof, namens het Marveldbestuur. “We kunnen terugkijken op een in alle opzichten geslaagd toernooi. We doen met al die 330 vrijwilligers ontzettend ons best om het iedereen naar de zin te maken, zowel spelers, hun begeleiding als bezoekers. We willen graag een goede gastheer zijn. Als je dan veel complimenten terugkrijgt van zowel teams, gasten als bezoekers, dan mag je daar als organisatie ontzettend blij mee zijn, en enorm trots.”

Lof

De loftuitingen aan het adres van de organisatie zijn ook dit jaar weer talrijk. Met een grote glimlach vertelt Rick Pabon, assistent-trainer bij SE Palmeiras, over zijn ervaringen op het Marveldtoernooi; “Het is niet alleen het voetbalniveau waar de jongens van kunnen leren. Ook het aanpassen aan andere culturen, zoals het eten is een mooi leermoment. Dit jaar combineren we het Marveldtoernooi met de Kevin De Bruyne Cup in België, volgende week, maar het smaakt zeker naar meer hier. Alles is hier goed geregeld, van de faciliteiten op het veld tot aan de huisjes bij Marveld Recreatie. De gezellige avonden van het toernooi mogen ook zeker niet vergeten worden.”

Topscheidsrechter Danny Makkelie maakte zijn debuut op het toernooi. Ook hij is vol lof. “Het is een toernooi van hoog niveau, zowel op het veld als daarbuiten. De organisatie levert uitmuntend werk, alles is tot in de puntjes geregeld. Het parkeren, de ontvangst, het eten, het verblijf op het park…fantastisch! Vanaf het moment dat ik aankwam ben ik door iedereen perfect opgevangen. Van de parkeerwachters tot de mensen die het eten verzorgen. Iedereen verdient een groot compliment!

Björn de Beer, vrijwillig teammanager van PSV, draait al jaren mee bij de Brabantse club. Ook hij is vol lof. “Een van de hoogtepunten elk jaar, is dit weekend,” vertelt hij. “We zijn dit jaar op toernooien geweest in Wenen en in Engeland, vanuit de Premier League, maar een van de best georganiseerde toernooien blijft het Marveldtoernooi. De jongens in het jaar onder ons kijken er al uit naar dat ze hier volgend jaar mogen spelen. Na zoveel jaren voelt dit als thuiskomen. Alles verloopt hier vlekkeloos, ik heb respect voor alle vrijwilligers.”

Rayan Taouil

In het team van FC Twente/Heracles dit jaar zit Rayan Taouil uit Groenlo. “Het Marveldtoernooi is echt fantastisch. Vorig jaar mocht ik ook al meedoen. Dit is het enige toernooi waarbij we ook blijven overnachten, dat is echt gaaf. Drie dagen op pad met het hele team en spelen tegen goede tegenstanders.” Rayan voelt zich nog steeds zeer verbonden met Grol, de club waar hij gescout werd. “Ik kom hier nog heel veel. Kijken bij en voetballen met mijn broertje en mijn neefjes, en ik ben ook naar de kampioenswedstrijd van Grol 1 wezen kijken vorige week

Grolteam

“We gaan dit toernooi waarschijnlijk niet winnen maar we gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen en er een topweekend van maken.” Aldus een Grolspeler vrijdagmiddag, voorafgaande aan het toernooi. Het team van Grol eindigde op de 12e plek maar kijkt desondanks terug op een zeer geslaagd toernooi. In het team van Grol ook het enige deelnemende meisje op het toernooi, Nikki Meusert. Ze staat haar mannetje wel en is in het team gewoon ‘one of the guys’. Het is haar eerste Marveldtoernooi. “Het is heel erg leuk. Natuurlijk keek ik het altijd al, en dacht ik: Als ik hier ooit aan mee ga doen… en nu sta ik er!”

Ik was mijn handen nooit meer!

Het toernooi kon ook niet kapot voor Grol F speler Loek Steuber, toen hij vrijdagavond voorafgaand aan de openingswedstrijd blij verkondigde dat hij van enkele Barcelona- en Ajax-spelers een boks had gekregen; “Ik was mijn handen nooit meer.” Vooraf werden de tenues van deelnemende clubs verdeeld onder de kinderen. Meerdere kinderen wilden graag het tenue van Ajax. Zo ook Tygo Rootink, maar hij kreeg een Groltenue uitgereikt. Toch is hij bij nader inzien blij: “Grol is kampioen geworden en Ajax niet!”

Winnaar Marveldtoernooi 2023

Palmeiras wint na strafschoppen in de finale tegen FC Barcelona (2-2)

Elk jaar worden er weer een aantal prijzen uitgereikt.

Fairplay Cup: Red Bull Bragantino

Aanmoedigingsprijs GROL: Jord Meekes

Meest Waardevolle Speler van Grol: Boet Ueffing

Beste Keeper: Luiz Fernando Souza da Silva ( Palmeiras)

Beste Speler: Guillermo Fernandez ( FC Barcelona)

Topscorer: Lucas Henrique de Oliveira Tavares

