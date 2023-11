59e Prinsenpaar van CV De Knunnekes, Stadsprins: Jop en Adjudant Jan

GROENLO – In Groenlo is een vader-zoon duo benoemd tot de nieuwe prinsenpaar van de Knunnekes, die haar 60-jarig jubileum viert. Stadsprins Jop Dieker, 28 jaar, en zijn vader, Adjudant Jan Dieker, 57 jaar, zijn de eerste vader-zoon combinatie in 26 jaar die deze rollen op zich nemen. Ze volgen de gebroeders Bas en Koen Klein Tuente op.

Op ‘de elfde september’ op het nös gevangen door president Maarten Kooiker en nieuwbakken vorst Jeroen Doest van de inmiddels 60 jaar jonge Grolse carnavalsclub. Beide nieuwe hoogheden zijn geen onbekenden binnen de Groenlose carnavalsfamilie De Knunnekes. Zo is Prins Jop al 11 jaar als vrijwilliger actief binnen de door jong en oud omarmde club en heeft Adjudant Jan er reeds 22 jaar opzitten als vrijwilliger van diverse binnen de Grolse Knunnekes-familie bestaande disciplines.

Het huidige prinsenpaar, waarvan Prins Jop samen met Melissa Krabbenborg woonachtig is aan de Lichtenvoordseweg en Adjudant Jan samen met Ellen Everink in de Oranjestraat, is naast het verrichten van werkzaamheden binnen de carnavalsclub ook bijzondere actief op andere terreinen binnen het vestingstadje Grolle. Zo maakt Jop Dieker zich als vrijwilliger bijzonder verdienstelijk binnen het Groenlose Brandweerwezen, alsmede bij Scouting Groenlo en is pa Jan Dieker een niet meer weg te denken spil binnen het Biergenietschap Groll.

Prins Jop en Adjudant Jan zullen het carnavalsseizoen leiden onder het motto ‘Ansloet’n!’

