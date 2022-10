Bestuur Grol draagt Stan Raben voor als nieuwe voorzitter

GROENLO – Het bestuur van de Sportvereniging Grol heeft na het aangekondigde vertrek van de huidige voorzitter Hans Scheinck gezocht naar een geschikte kandidaat voor de functie van voorzitter. “We zijn trots te melden dat we in de persoon van Stan Raben een in onze ogen uitstekende kandidaat hebben gevonden en we zullen Stan dan ook voordragen in de extra ledenvergadering die we gaan houden op 8 januari 2023 in combinatie met onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie”.

Stan Raben is een gepassioneerd clubman die al verschillende functies binnen de club heeft bekleed, hij is lid van verdienste en daarnaast is hij nog wekelijks actief op de velden. Stan is 54 jaar en woont samen met partner Simone in het hartje van Groenlo. Ze hebben twee jongvolwassen kinderen.

Hij heeft, nadat hij is gevraagd, met veel mensen binnen de club gesproken om een goed beeld te krijgen van de functie. En na een zorgvuldige overweging heeft Stan besloten de voorzittershamer bij de vereniging op te willen pakken.

Als de leden ermee instemmen zal Stan de 11e voorzitter worden van de Sportvereniging Grol.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 248x gezien