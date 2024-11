Bommelwereld gepresenteerd op grootste pretparkbeurs van Europa

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Er wordt hard gewerkt aan Bommelwereld, een nieuw indoor pretpark dat vanaf het najaar van 2025 duizenden bezoekers naar Groenlo in de Achterhoek moet trekken. Omroep Gelderland volgt de bouw van dichtbij in de serie Bommelwereld: ‘Van tekening tot pretpark’, waarin verslaggever Davie Klein Gunnewiek exclusieve toegang heeft tot het bouwterrein.

In de nieuwste aflevering neemt Davie de kijker mee naar de IAAPA in Amsterdam, de grootste pretparkbeurs van Europa. Hier werd Bommelwereld groots gepresenteerd en maakten de mascottes hun debuut. De beurs, die jaarlijks in een andere Europese stad wordt gehouden, trok veel aandacht van kenners en investeerders. Wat vinden zij van Bommelwereld, het nieuwste project in de Achterhoek?

Monnikenwerk voor Kasteel Bommelstein

Bijzonder in deze aflevering is het ambachtelijke werk aan de torens van kasteel Bommelstein, een iconisch bouwwerk in het park. Duizenden leien moeten stuk voor stuk met de hand op maat worden gemaakt en bevestigd. Hoe werkt deze techniek precies en hoeveel stenen gaan er in de torens? Deze en meer vragen worden beantwoord.

Daarnaast volgt de aflevering het opbouwen van een van de grote attracties, de valtoren. Ook worden kijkersvragen beantwoord, waaronder hoe toegankelijk Bommelwereld zal zijn voor mensen met een beperking en welke nieuwe attracties er te zien zullen zijn.

De vierde aflevering van Bommelwereld: ‘Van tekening tot pretpark’ is te bekijken via Uitzending Gemist, gld.nl/bommelwereld en op het YouTube-kanaal van Omroep Gelderland. Heb je nog vragen voor de makers? Stuur een mail naar bommelwereld@gld.nl en misschien zie je jouw vraag in de volgende aflevering terug!

