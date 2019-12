Brandweer haalt gezin uit woning na brand

GROENLO – De brandweer post Groenlo moest vrijdagmiddag net na twaalf uur uitrukken voor een woningbrand aan de Calixtusstraat in Groenlo. Handdoeken en of theedoeken die naast een tosti-ijzer in de keuken lagen hebben vlam gevat en daardoor ontstond er veel rook in de woning. De bewoners (een gezin) waren boven en konden door de rook niet naar beneden. De ouders en het kind zijn door de brandweer uit huis gehaald. Dit ging moeizaam vanwege een taalbarrière.

De brandweer heeft het brandje geblust en de woning gelucht. Het gezin is door ambulance personeel onderzocht.

Wanneer de bewoners de woning weer in mogen is niet bekend. Stichting Salvage doet onderzoek naar de schade aan de woning.