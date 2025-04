De kogel is door de kerk: Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog geopend

GROENLO – Met een interactieve openingsmiddag is op zaterdag 13 april het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog (NMTO) officieel geopend. Zo’n 350 genodigden verzamelden zich in de voormalige Calixtuskerk, waar het nieuwe museum is gevestigd.

De bezoekers kregen deze middag de rol van journalist bij een persconferentie tussen Willem Graaf van Nassau, Prins van Oranje, en Koning Filips II van Spanje. Dat sluit aan bij het concept van het NMTO, waarin bezoekers zelf op ontdekkingstocht gaan door de vele verhalen van de Tachtigjarige Oorlog.

Historische sfeer op de Markt

Al voor de opening was zaterdag op de Markt te zien en te horen dat er iets bijzonders gebeurde. De vlag van het NMTO wapperde in de toren van de voormalige kerk. Vanuit de toren klonken blazers die meespeelden met het carillon. De muziek trok veel bekijks van mensen op de terrassen.

Groenlo als keerpunt in de strijd

Groenlo speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog. De stad – in de 17e eeuw bekend als Grolle en in de volksmond nog steeds zo genoemd – werd meerdere keren belegerd. De herovering door prins Frederik Hendrik in 1627 betekende een keerpunt in de strijd tegen de Spaanse overheersing. Ter herinnering aan deze gebeurtenis wordt in Groenlo eens in de twee jaar de Slag om Grolle groots nagespeeld met honderden re-enactors uit binnen- en buitenland.

Tentoonstelling met nationale topstukken

Het museum biedt een unieke inkijk in de Tachtigjarige Oorlog, op een locatie die deze bewogen periode zelf heeft meegemaakt. De vaste tentoonstelling bestaat uit kunstwerken, archeologische vondsten en objecten uit het voormalige Stadsmuseum Groenlo, aangevuld met bruiklenen van het Rijksmuseum, Paleis Het Loo, het Amsterdam Museum, Museum Het Valkhof en het Nationaal Militair Museum.

Toekomstige entree in het stadhuis

Enkele dagen voor de opening zijn aan de gevel van het stadhuis twee grote banieren geplaatst, geschonken door de gemeente Oost Gelre. Ze markeren de toekomstige entree van het museum, die na de verbouwing van het stadhuis daar gevestigd zal zijn. Burgemeester Annette Bronsvoort en museumdirecteur Daphne Maas draaiden samen de laatste schroeven aan. Tot die tijd is de tijdelijke ingang te vinden in het glazen gebouw op het plein voor de kerk.

Vrijwilligers en symboliek centraal

De middag werd geopend door directeur Daphne Maas. Zij vertelde onder andere over de kracht van het museum en over de 85 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten – van techniek en schoonmaak tot kassadienst en ontvangst.

Een luchtige theatervoorstelling betrok het publiek actief bij de geschiedenis, onder het motto: “Hoe goed kent u de Tachtigjarige Oorlog?” De officiële opening volgde kort daarna: gedeputeerde Peter Drenth (provincie Gelderland) en Daphne Maas drukten samen op een knop. Daarmee werd letterlijk ‘de kogel door de kerk’ geschoten – een knipoog naar het spreekwoord én een verwijzing naar het beleg van 1627. In de muur van het museum is de historische kogel daadwerkelijk ingemetseld en te bewonderen.

Museum open voor publiek vanaf 15 april

Na de openingshandeling kregen de gasten de gelegenheid om het museum op eigen gelegenheid te verkennen. De reacties waren positief. “Het is indrukwekkend om op een plek rond te lopen waar deze geschiedenis echt heeft plaatsgevonden,” zei een bezoeker. Een ander merkte op: “Dit museum past perfect bij de stad.”

Het NMTO opent voor publiek op dinsdag 15 april. Bezoekers zijn welkom van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 12,50 per persoon.

Meer informatie: www.nmto.nl

