Dodenherdenking 4 mei in Groenlo

GROENLO – In 2025 vieren we dat de Tweede Wereldoorlog 80 jaar geleden ten einde kwam. Door het hele land staan we erbij stil dat Nederland dankzij de inzet van militairen van de geallieerde landen en met hulp van het verzet werd bevrijd. We herdenken de slachtoffers die daarbij vielen. De littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet zijn 80 jaar later nog steeds zichtbaar. Heel direct in families die dierbaren hebben verloren die zijn vermoord tijdens de Holocaust of zijn omgekomen door het oorlogsgeweld in Nederland en in Nederlands-Indië / Indonesië. Maar ook breder werkt de Tweede Wereldoorlog door, zoals in de manier waarop we naar de wereld kijken. Vrijheid betekent meer dan alleen leven zonder oorlog. Het betekent leven in een democratie, waar we samen beslissen en verantwoordelijkheid nemen. Vrijheid is nooit af; we moeten ons blijven inzetten voor een samenleving waarin iedereen zich veilig en gehoord voelt. Daarom herdenken we samen.

Herdenking 4 mei in Groenlo

Het Comité Dodenherdenking 4 mei Groenlo organiseert op 4 mei een herdenking, waarbij iedereen van harte is uitgenodigd. Tijdens deze herdenking worden alle slachtoffers van oorlogsgeweld herdacht. Veteranen, leden van het korps Nationale Reserve, leerlingen van de Willibrodusschool en leden van Scouting Groenlo verlenen hun medewerking aan deze betekenisvolle avond. De plechtigheid wordt muzikaal ondersteund door Muziekvereniging Groenlo, Mannenzangvereniging Internos en het duo Tim & Noëlle. Daarnaast verzorgen Else Brandt en Fiep Harbers een passend dansoptreden.

Programma dodenherdenking

Het programma is opgedeeld in verschillende delen, zodat u de mogelijkheid heeft om het gehele programma of slechts een gedeelte bij te wonen. De herdenking begint om 18:00 uur bij de oorlogsgraven op de R.K. Begraafplaats Groenlo aan de Lichtenvoordseweg. Om 18:40 uur vertrekt een stille tocht van de begraafplaats naar het glazen oorlogsmonument aan de Lichtenvoordseweg. Wie liever direct bij het monument aansluit, is daar vanaf 19:00 uur welkom. Rond die tijd arriveert ook de stoet. Het officiële herdenkingsprogramma start om 19:15 uur. De namen van mensen die gedurende de oorlog omkwamen en een link met Groenlo hebben, worden tijdens deze herdenking voorgelezen door Henk Gerrits en Nicole Maas. Om 20.00 uur houden we gezamenlijk twee minuten stilte bij het monument. Aansluitend vindt de bloemlegging plaats en is er gelegenheid om zelf bloemen te leggen. Na afloop nodigen wij u uit voor een samenkomst in Sociaal Cultureel Centrum de Mattelier om gezamenlijk deze bijzondere avond af te sluiten.

Iedereen is van harte welkom om samen stil te staan bij het belang van vrede en vrijheid. Het Comité Dodenherdenking 4 mei Groenlo hoopt op uw betrokkenheid en nodigt ook de Groenlose jeugd uit om deel te nemen.

Vlagprotocol 4 mei

De Nationale Dodenherdenking gaat gepaard met het vlagprotocol: van 18.00 uur tot 21.10 uur hangen de vlaggen halfstok. Daarna worden alle vlaggen binnengehaald. Wij verzoeken ook particulieren deze gedragslijn te volgen.

