Drugshandel in woning Groenlo aangepakt

OOST GELRE / GROENLO – Op 31 mei 2022 heeft de politie een inval gedaan in een woning in Groenlo vanwege een verdenking van handel in verdovende middelen. Bij de inval werd de 47-jarige bewoner aangehouden. De politie is binnengetreden op verdenking van het dealen van drugs. Tijdens het onderzoek ontstond het vermoeden dat er ook gedeald werd aan minderjarige drugsgebruikers. De woning werd onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht en daar werden verschillende soorten (vermoedelijk) hard- en softdrugs aangetroffen.

Verder werden er in de woning onder meer verschillende soorten drugs (o.a. speed, xtc 3MCC en wiet), een wapen, een geldtelmachine, contant geld en illegale sigaretten aangetroffen en in beslag genomen.

Rust en veiligheid in de buurt

Burgemeester Annette Bronsvoort: “Ik ben erg blij dat het onderzoek, dat al enige tijd loopt, heeft geleid tot deze aanhouding. De verdenking van de handel in verdovende middelen heeft in de buurt van de woning een langere periode gevoelens van onveiligheid veroorzaakt. De gemeente heeft meerdere meldingen van de verdenking en onveiligheid ontvangen. We zijn blij dat met de aanhouding de rust en veiligheid in de buurt terugkeren. We gaan samen met de politie en het Openbaar Ministerie bekijken welke (bestuurlijke) maatregelen we kunnen treffen om herhaling van de drugshandel te voorkomen.“

Melding doen

De gemeente en de politie doen er alles aan om onveilige situaties te voorkómen en verhelpen. We zijn hierbij voor een groot deel afhankelijk van meldingen die inwoners doen. Als er een melding wordt gedaan, doen politie en gemeente altijd eerst onderzoek. Een verdachte situatie kan bij de politie gemeld worden via 0900-8844. Het is ook mogelijk om anoniem een melding te doen. Dat kan telefonisch via 0800-7000 of door het online invullen van een formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl. Op de website van de gemeente staan ook diverse tips, onder andere hoe je een hennepkwekerij kunt herkennen (www.oostgelre.nl).

