Eerste Brouwersgrachtconcert een feit

GROENLO – Het eerste Brouwersgrachtconcert vond afgelopen zaterdag 29 juni plaats in Groenlo en was een groot succes. Met 1000 verkochte kaarten was het evenement ‘Kats’ uitverkocht. Bezoekers verzamelden zich op het terrein van Brouwersnös voor een avond vol muzikale nostalgie, met een optreden van de Tribute to the Cats Band uit Volendam.

Het concert werd gehouden op een speciaal gebouwd drijvend ponton van 50 vierkante meter in de Grolse stadsgracht, tussen de villa van het Brouwersnös en de brouwerij voor speciaalbieren. De Lions Club Oost Achterhoek en Brouwerij Het Brouwersnös hadden de handen ineengeslagen om dit unieke evenement te organiseren.

De Tribute to the Cats Band had de primeur om als eerste band, tijdens het Brouwersgrachtconcert, op de Grolse gracht op te treden. De band, die al meer dan 20 jaar optreedt en bekend staat om hun gezelligheid en plezier, bracht een reeks bekende hits ten gehore zoals ‘Lea’, ‘Why’, ‘Marian’, ‘Times were when’ en de wereldhit ‘One way wind’. Dit zorgde voor een feest der herkenning onder het publiek. De avond kreeg jammer genoeg een onverwachte wending toen tijdens de eerste sessie van het optreden een flinke regenbuien losbarstten. Dit weerhield de bezoekers er niet van om te genieten van de muziek, gewapend met paraplu’s en poncho’s trotseerden zij het weer. De sfeer bleef goed en het enthousiasme onverminderd.

Omdat het eerste Brouwersgrachtconcert zo snel was uitverkocht heeft de organisatie al nieuwe datum voor een Brouwersgrachtconcert geprikt in 2025. Op 28 juni 2025 zal de tweede editie van het Brouwersgrachtconcert plaatsvinden. “We hadden nooit durven dromen dat het zo’n groot succes zou worden”, zegt Mariëlle Geessinck, president van de Lions Club, in eerder gehouden interview.