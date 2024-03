Eerste Brouwersgrachtconcert op 29 juni met ‘Tribute to the Cats band’

GROENLO – De Lions Club Oost Achterhoek en Brouwerij Het Brouwersnös organiseren op zaterdag 29 juni het eerste Brouwersgrachtconcert. Het Brouwerspark, de locatie aan de Groenlose gracht tussen de villa van het Brouwersnös en de brouwerij voor speciaalbieren, zal die avond veranderen in een exclusief festivalterrein. Op het drijvende ponton in de gracht zal die avond ‘The Tribute to the Cats band’ uit Volendam optreden.

Ponton van 50 vierkante meter als drijvend podium

De ‘Tribute to the Cats band’ speelt op zaterdagavond 29 juni op een drijvend ponton van vijf bij tien meter in de Groenlose gracht. Het publiek kan de band bekijken en beluisteren vanaf de waterkant, op het festivalterrein tussen de villa van het Brouwersnös en de Brouwerij. Voor de organisatie van het concert hebben de Lions Club Oost Achterhoek en het Brouwersnös de handen ineengeslagen. “Het idee is er al een tijdje. Maar het is geweldig dat we dit nu samen met het Brouwersnös en het Muiterschap, de vrienden van het Brouwersnös, echt gaan doen”, zegt Mariëlle Geessinck, president van de Lions Club. Rob Porskamp van brouwerij het Brouwersnös was direct voor dit idee te porren. “Het Brouwersnös ligt op een A-locatie aan de Grolse gracht, op een plek met een rijke brouwershistorie. We zijn als Grollenaren trots op onze gracht, op ons bier en we houden van een goed feestje. Hoe mooi is het dat we dat op deze manier kunnen combineren.”

Tribute to the Cats band heeft primeur

De ‘Tribute to the Cats band’ heeft de primeur en zal als eerste band ooit op de Groenlose gracht optreden. De tributeband uit Volendam die inmiddels al meer dan 20 jaar optreedt, heeft een grote schare fans en staat bekend om een avond vol gezelligheid en plezier. De meeste bandleden hebben in het verleden hun sporen in de Volendamse muziekscene ruimschoots verdiend. Op het eerste Brouwersgrachtconcert in Groenlo zullen hits als ‘Lea’, ‘Why’, ‘Marian’, ‘Times where when’ en niet te vergeten de wereldhit ‘One way wind’ zorgen voor een feest der herkenning. De Cats-band zal op 29 juni optreden op een bijzondere locatie in Groenlo die geheel in een midzomeravond-festivalsfeer wordt aangekleed.

Voorverkoop online tickets deze week gestart, deel naar goed doel

De voorverkoop van de tickets van het Brouwersgrachtconcert is deze week gestart. Via de website brouwersgrachtconcert.nl kunnen bezoekers hun kaartje online kopen. Vanwege de exclusieve concertlocatie is er een beperkt aantal plekken beschikbaar. Een online kaartje kost € 29,50 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel, de Stichting Dierenpark Halve Maan, het dierenpark gelegen aan de gracht.

Programma Brouwersgrachtconcert zaterdag 29 juni:

18.30 uur: Inloop

20.00 – 00.00 uur: Aanvang optreden de ‘Tribute to the Cats band’

00.00 uur: Afsluiting

Locatie: Brouwersnös, Eibergseweg 1, Groenlo

Meer informatie en tickets: brouwersgrachtconcert.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)