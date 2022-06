Eerste midzomerwandeling in Groenlo

GROENLO – Al meer dan tien jaar organiseren ze de midwinterhoornwandelingen en nu vonden Erik Mentink en Jos Spieker (beiden uit Groenlo) het tijd worden voor een zomerse tegenhanger: een midzomerwandeling. Op zaterdagavond 18 juni, een paar dagen voor de zomerzonnewende en het begin van de astronomische zomer, kan iedereen een uitgepijlde route door Groenlo lopen, ruim 8 kilometer met onderweg zes muzikale en tekstuele ‘pitstops’.

Midzomer wandeling Op zaterdag 18 juni 2022.

Start op de Markt in Groenlo.

Lengte route: 7 km..

Deelname is gratis.

“We speelden al een paar jaar met het idee om naast een wandeling rond de kortste dag ook rond de langste dag van het jaar wat te doen”, vertelt Jos. “Een beetje geïnspireerd door Scandinavië, waar er allerlei midzomeractiviteiten zijn.” Of het aanslaat, blijft afwachten, weet ook Erik, maar het succes van de midwinter(hoorn)wandelingen geeft hoop: “Daar doen soms rond de 2000 mensen aan mee, we hebben zelfs een keer de 2300 wandelaars gehaald.”

Muziek, woorden en onverwachte plekken

De route begint op de Markt in Groenlo bij het VVV-kantoor, daar kunnen mensen tussen 18.30 en 20.00 vertrekken, alleen, met zijn tweeën, in groepjes, wat ze maar willen, de deelname is gratis. Erik: “Ze kunnen heel tijd doorlopen als ze willen, maar ook stilstaan bij muzikanten, zangers en dichters die op verschillende plekken langs de route staan opgesteld.” Jos: “We hebben ook wat onverwachte paden opgenomen, zodat mensen op plekken komen die ze misschien nog niet eens ontdekt hebben, ook al wonen ze in Groenlo. Mensen kunnen nog eens zien hoe mooi de omgeving is, ook buiten het centrum.”

Waardering voor de medewerking

Om de veiligheid te waarborgen zijn er verkeersbegeleiders: “Zij kunnen zo nodig een groep wandelaars stoppen. Het zijn geen verkeersregelaars die het overige verkeer kunnen stoppen om de wandelaars door te laten”, legt Erik het verschil uit. Hij spreekt zijn waardering uit voor deze en andere vrijwilligers én voor sponsoren, waaronder de gemeente, die meewerkten. “Met al die mensen en hopelijk een grote groep wandelaars wordt het een mooie wandeling door stad en ommeland.”

Info

Dus: zaterdag 18 juni tussen 18.30 en 20.00 uur kunnen wandelaars vertrekken vanaf het VVV-kantoor Groenlo, Kevelderstraat 1 (bijna aan de Markt). Aanmelden is niet nodig, deelname is gratis, een vrije gift is natuurlijk mogelijk en zal op prijs gesteld worden.

Meer informatie over de eerste midzomerwandeling in Groenlo is te vinden op de Facebookpagina van Vestingdagen Groenlo. facebook.com/VestingdagenGroenlo

