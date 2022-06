Frans Bauer & Tante Rikie gaan voor nummer 1 hit

Afzwaaiend festivaldirectrice Tante Rikie had nog één droom: een duet met haar favoriete zanger Frans Bauer

In 2019 maakte Zwarte Cross-festivaldirectrice Tante Rikie wereldkundig haar draagstoel aan de wilgen te hangen na de laatste editie. “Haar afscheid kunnen we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan”, aldus Hendrik Jan Lovink, één van de oprichters van de Zwarte Cross. “Rikie had nog één droom. Een droom zó groot dat ze het niet eens durfde te dromen: een duet met haar favoriete zanger Frans Bauer. Bij het realiseren van die droom hebben we haar een beetje geholpen. Het duet is ons cadeau aan Tante Rikie. We gaan natuurlijk voor een nummer 1 hit. Dat zou het allermooiste afscheidscadeau zijn”, aldus Lovink.

Op zomaar een maandagochtend werd Rikie, met een smoes, naar de studio van muziekproducent Emile Hartkamp gelokt. De opnameruimte hing vol met verborgen camera’s en Emile en Frans Bauer zaten in het complot. De zangeres van Frans kon zogenaamd niet komen en dus werd Rikie ‘spontaan’ gevraagd om mee te zingen. Koelbloedig en bij vlagen loepzuiver zette ze haar vocale bijdrage in één take op de opnameband. Dit resulteerde in de gloednieuwe single, genaamd ‘Hoofd, schouders, knie en teen’. Rikie deed zelfs nog enkele slimme aanpassingen aan het arrangement, waardoor het catchy refrein nu een echte Megatent stamper is geworden. “Ik heb natuurlijk veel met Jovink & de Voederbietels in de studio gezeten en weet dus dondersgoed hoe je geen hit maakt, deze lessen nam ik mee bij de opnames met Frans en Emile”, aldus een glunderende Tante Rikie.

Help Rikie aan een hit!

Wat geef je een godin die bijna alles al heeft? Een wereldhit natuurlijk! Laten we met z’n allen onze alleenheerser dit onvergetelijke cadeau geven. Zet Rikies meezinger via je favoriete streamingsdienst op repeat, vraag ‘m aan bij je favoriete radiozender, café en dj, stuur ‘m door naar je hele WhatsApp en mailinglijst, knal ‘m op social media en zing deze knaller luidkeels op straat, op je werk en in je favoriete huis van gebed! Met z’n allen voor Rikie, power to the people! De single kan vanaf nu gedownload worden via diverse streamingdiensten, waaronder Spotify. De videoclip is hier te bekijken.

Vrienden met Frans

Net als Tante Rikie kwam ook Frans glunderend uit de opnamestudio: “Gedurende m’n carrière had ik de eer te mogen optreden met iconische duet partners. Van Julio Iglesias tot Vader Abraham en van Marianne Weber tot Sieneke. Stuk voor stuk toppers van formaat. Tot voor kort had ik niet durven dromen om aan deze lijst Tante Rikie te mogen toevoegen. De koningin der Voederbietels en gravin van de Hummelse hei. Tante Rikie is het fenomeen voor de trouwe bezoekers van de Zwarte Cross. Ik twijfelde geen moment, toen ik gevraagd werd om haar te eren tijdens haar afscheid in verband met haar pensioen. Haar lijflied en evergreen ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ verpakt in de stevige rock klanken van de Voederbietels. De ingrediënten voor een wereldhit toch? Of zit ik zelf in Bananasplit? In ieder geval heb ik lol voor tien.”

