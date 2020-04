Emotionele momenten tijdens weerzien bij de Molenberg

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

GROENLO – Kinderen die hun moeder of vader al weken niet hadden gezien en/of gesproken kregen tweede Paasdag de mogelijkheid. De Molenberg is een verzorgingstehuis met twee verdiepingen. Bewoners komen bijna niet van hun kamer af maar konden nu doordat Pfeifer Heavy Machinery uit Groenlo enkele hoogwerkers belangeloos beschikbaar heeft gesteld, praten met hun kinderen en kleinkinderen.

De hoogwerkers stonden opgesteld aan de Ziekenhuisstraat en er mochten maximaal twee mensen, uit het zelfde gezin en op 1 adres wonend, in de bak van de hoogwerker. Ze werden voorzien van een tuigje waarmee ze werden vastgemaakt. Moeder of vader zat op het balkon van de tweede verdieping en dit was veelal een emotioneel weerzien. Een dochter die speciaal vanuit Den Haag was overgekomen om haar moeder na acht weken te ontmoeten, gaf na het tien minuten durende gesprek een bosje tulpen af aan de verpleging die beloofde deze op de kamer te zullen afleveren.

“In totaal hadden 35 mensen zich opgegeven”, vertelt een medewerker van Marga Klompé, die de organisatie in handen heeft. “We hadden twee sessies. Vanmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en vanmiddag van 15.00 tot 17.00 uur. We hebben dit niet met de buitenwereld gecommuniceerd want dan werd het misschien te druk op straat”, legde ze uit.

Gelukkig was het niet te druk met alleen de familieleden die met de hoogwerker hun dierbaren weer zouden zien en enkele voorbijgangers die allemaal lovend reageerden.

Gerelateerd berichten