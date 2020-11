Escaperoom Groenlo even helemaal voor gezinnen

GROENLO – Met je gezin een escaperoom spelen is op een veilige manier nog altijd mogelijk bij Escaperoom Groenlo. Het gezin dat de kamer boekt heeft deze van ontvangst tot nazit even exclusief voor zichzelf.

Bij de escaperoom is het de bedoeling om te ontsnappen uit een kamer. Door het oplossen van puzzels, raadsels en het uitvoeren van opdrachten komen de spelers steeds verder in het verhaal. Het is een echt teamspel en goed samenwerken is erg belangrijk.

‘Het is een activiteit die perfect als gezin te spelen is, omdat iedereen van elkaar wel een beetje weet waar iedereen goed in is’, vertelt Anoek Beerten van de Achterhoekse escaperoom. ‘Daarbij werken ze vaak goed samen en als dat niet gebeurt weten ze dat ook wel duidelijk te maken aan elkaar’, vult ze lachend aan.

Ook voor kleinere gezinsleden is de escaperoom geschikt. ‘Natuurlijk proberen we het een beetje spannend te maken, maar bij ons draait het vooral om plezier hebben’, vertelt Anoek. Vanaf 8 jaar kunnen kinderen als onderdeel van het gezin ook echt een rol hebben in het vinden van dingen en het samen oplossen van puzzels.

Het verhaal draait om de Slag om Grolle en de spelers krijgen een belangrijke rol in de ontwikkelingen in het jaar 1627. Afgelopen september won Escaperoom Groenlo nog de ‘Publieksfavoriet 2020’ van Escapetalk en de kamer staat al lange tijd in de top van Nederland.

In de actuele corona-omstandigheden is het spelen van de escaperoom een veilige manier om toch even iets leuks te doen met elkaar. Naast de standaard maatregelen is de tijd tussen de groepen ruimer gemaakt, zodat groepen elkaar niet tegenkomen en de escaperoom zelf gedesinfecteerd kan worden.

Anoek: ‘Natuurlijk hopen we dat we straks ook weer vriendengroepen en bedrijfsuitjes kunnen ontvangen, maar voor nu is de beleving even exclusief voor huishoudens. Ook zijn we bezig de kamer een beetje aan te passen, zodat deze met 2 personen gespeeld kan worden ’.

Meer informatie en boekingen via: https://escaperoomgroenlo.nl