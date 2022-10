Experimentele archeologie tijdens de Slag om Grolle 

GROENLO – In een hoekje van het Slagveld hebben de Sappeurs en Joop Hubers hun werkplek opgeslagen. Op de plek wordt door Joop Hubers tijdens het komende weekend op het evenement de ‘Slag om Grolle’ een experimenteel onderzoek uitgevoerd.

Joop was in 2021, als archeoloog bij Archeologisch Adviesbureau RAAP, betrokken bij de opgraving van een groot Staats legerkamp uit 1635 bij Spijk. Het kamp maakte onderdeel uit van de circumvallatielinie voor de belegering van Schenkenschans. Daarbij werden, naast zeer veel bodemvondsten, verschillende haardplaatsen aangetroffen die de soldaten gebruikten om hun kostje op te koken. Joop Hubers en Godfried Nijs hebben een haardplaats als experiment herbouwd in een ‘corp de gardes’ op het slagveld van de Slag om Grolle. Hierop wordt gedurende het weekend ook echt op gekookt.

“Na de Slag om Grolle willen we onderzoek doen naar onder andere de brandsporen op de bakstenen van de haardplaats. Mogelijk geven de resultaten van het experiment meer inzicht over het gebruik van deze haarplaatsen en waarom ze zo werden aangelegd. We hopen daarmee een beter beeld te krijgen van het dagelijks leven van Staatse soldaten in de Tachtigjarige Oorlog”, vertelt Joop Hubers.

De haard die de heren hebben gebouwd kun je in zitten tijdens het koken en heeft een afmeting van 70 bij 110 centimeter en is ongeveer 25 centimeter diep. De grond en de zijkanten zijn bedekt met grote bakstenen, waarvan er 1 uit een echte haardplaats komt.

De haard ligt nu nog in de openlucht en is er nog geen rekening gehouden met het weer. “Het kan natuurlijk zomaar gaan regenen en ook dan is het mooi om te zien hoe zo’n haard zich houdt. Misschien moet er wel een zeil boven gebouwd worden”, aldus Hubers.

Het is een experiment en na de Slag om Grolle zullen we horen ‘hoe en wat’.

