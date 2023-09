Film ‘Emily’ wordt vertoond in de Bibliotheek Groenlo

GROENLO – Op donderdagavond 12 oktober zal in de bibliotheek van Groenlo de film ‘Emily’ worden vertoond. De film, die betrekking heeft op het leven van Emily Brontë en de creatie van haar enige roman ‘Wuthering Heights’, wordt getoond vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs is vastgesteld op € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Reserveringen zijn vereist en kunnen worden gemaakt via de website www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

‘Emily’ is een romantisch kostuumdrama dat het verhaal vertelt van de mensenschuwe Emily Brontë en haar complexe relatie met hulpdominee William Weightman. De film staat onder regie van Frances O’Connor, met in de hoofdrollen Emma Mackey, Fionn Whitehead, Oliver Jackson-Cohen, Gemma Jones en Adrian Dunbar. De poëtische scènes en geluidsband benadrukken de gevoelswereld van Emily in de film.

Na de filmvertoning is er de mogelijkheid om onder het genot van een drankje na te praten over de film. De toegangsprijs is inclusief dit drankje.

Voor verdere informatie over het programma en het reserveren van toegangskaarten kunnen geïnteresseerden terecht op www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Hier is ook een totaaloverzicht van alle films te vinden die worden vertoond in de deelnemende bibliotheken.

