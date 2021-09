Grachtcompetitie weer van start.

Deel dit bericht













GROENLO – Zondag 26 september werd een start gemaakt met het 2e en laatste gedeelte van de Grachtcompetitie voor dit jaar. Het beloofd nog een spannend slot te worden is de verwachting. Om 7.00 uur wed e geloot op de parkeerplaats van de Jumbo. Daar kon een nieuwe deelneemster verwelkomd worden en zelfs een applaus wiel haar ten deel. Tamara Vink is de laatste weken veel aan de stadsgracht aan het vissen en ze wilde eens meemaken hoe het is om een wedstrijd te vissen.

Na goed overleg met de wedstrijdcommissie mocht ze buiten mededinging mee doen en ze deed het die wedstijd heel goed. Met een aantal van 32 vissen en 1735 gram aan gewicht zou ze hoge ogen hebben gegooid. Een prima prestatie.

De wedstrijd

De wedstrijdcommissie had ditmaal als parcours gekozen voor de Kloostertuin en Geitenkamp/Halve Maan. Een uitdagend en veelzijdig wedstrijdparcours. Al snel werden in beide vakken de eerste vissen gevangen en na het eindsignaal kon de balans worden opgemaakt. In het vak Geitenkamp/Halve Maan werd Steven Groot Severt vak winnaar met maar liefst 103 vissen met een gewicht van 2.510 gram. In de Kloostertuin was het Gerrit Oosterholt die 83 vissen ving met een gewicht van 1370 gram.

De volgende wedstrijd voor de Grachtcompetitie is op zondag 10 oktober en Tamara, die vist dan gewoon weer mee.

Uitslag GC 26-09-2021

Vak Geitenkamp /Halve Maan

Teven Groot Severt 103 vissen 2.510 gram 1 punt Bas te Woerd 70 vissen 1.750 gram 2 punten Thijn Luttikholt 34 vissen 1.745 gram 3 punten

Vak Kloostertuin

Gerrit Oosterholt 83 vissen 1.370 gram 1 punt Leo Helmers 39 vissen 785 gram 2 punten Herman Oosterholt 21 vissen 910 gram 3 punten

Tussenstand

Steven Groot Severt 180 vissen 5.145 gram 7 punten Thijn Luttikholt 129 vissen 5.385 gram 8 punten Paul Overkemping 98 vissen 6.030 gram 8 punten

De volledige uitslag is te vinden op www.visseningroenlo.nl

Volgende wedstrijd zondag 10 oktober. Let op: In verband met de duisternis begint de wedstrijd om 9.00 uur. Dus 8.00 uur loten ipv 7.00 uur.

