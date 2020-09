Grol wint overtuigend van Wijhe

GROENLO – Na de ruime nederlaag van Grol vorige week tegen FC Suryoye, liet Grol vandaag thuis wel zien over een zeer goede ploeg te beschikken. Tegen Wijhe ’92 was het heer en meester, vooral in de tweede helft. Iedereen haalde een dikke voldoende en sommigen zelfs een uitstekend. Er werd goed verzorgd spel op de mat gelegd, gecombineerd met een grote dosis inzet. Het enige wat Grol verweten kan worden, is dat er te weinig kansen zijn omgezet in doelpunten.

Aan Grolkant was Wouter Pillen geblesseerd afwezig en nam Mark te Winkel de honneurs als aanvoerder en laatste man waar. Hij deed dat op een voortreffelijke wijze, op links gesteund door een opvallend goed spelende Eduardo. Op het middenveld was het Roel Bruins die menig gat dicht liep en beginnende aanvallen van Wijhe ontregelde. Voorin waren het Tycho Riteco en Wouter Rexwinkel die menig voorzet afleverden vanaf de buitenkant. De meest opvallende speler aan Grolkant was echter Tiem Rots: hij dartelde als een Frenkie de Jong met de bal over het veld en strooide, ogenschijnlijk eenvoudig, met mooie passes.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd een indrukwekkende één minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Grolman en oud-kantine beheerder Henk Porskamp. Zijn kleinkinderen Ruus, Coot en Teus hadden vlak daarvoor de wedstrijdbal op het veld gebracht.

In het begin van de wedstrijd was het nog wat aftasten van beide kanten en gebeurde er weinig. Pas na een kwartier werd Grol voor de eerste keer gevaarlijk. Een schot van Tycho Riteco belandde op de keeper. Naarmate de wedstrijd vorderde werd Grol sterker en voetbalde meer en meer op de helft van Wijhe. Verder dan een paar gevaarlijke voorzetten voorlangs en enkele afstandsschoten naast en over het doel kwam Grol helaas niet. Verdedigend heeft men in de eerste helft helemaal niets weggegeven.

In de tweede helft trok Grol de lijn goed door. Kans op kans ontstond aan Grolkant. De vreugde was dan ook groot toen in de 55e minuut de verdiende voorsprong dan ook eindelijk op het scorebord kwam: Luc Berentsen scoorde van binnen de 16 meter de 1 – 0. De ban was hiermee gebroken. Vijf minuten later al scoorde Tycho, die mooi werd vrijgespeeld, de veilige 2 – 0. Daarna werd nog menig kans gecreëerd: een schot van Rico Lammerdink ging over, Wouter schoot van dichtbij naast, een kopbal van Rico op de paal en een schot van invaller Mart Zieverink dat net over ging. In de laatste minuut schoot invaller Rick Arink nog beheerst de 3 – 0 binnen na een mooie steekpass van Wouter Rexwinkel. Verdedigend gaf men in de tweede helft slechts twee mogelijkheden weg aan Wijhe, die daar te slordig mee omging. Binnen het gezin Heutinck betekende dit drie punten voor vader Jos, de assistent-trainer aan Grol-kant, en nul punten voor zoon Bas, de aanvoerder aan Wijhe-kant.

Een zeer mooie en verdiende overwinning voor Grol in een zeer sportieve wedstrijd, die goed werd geleid door Bryan van Leeuwen uit Winterswijk. Dinsdag 29 september speelt Grol 1 in Vorden tegen Vorden 1 voor de Achterhoek Cup. Aanvang 20.00 uur. Zondag 4 oktober staat de lastige uitwedstrijd in de competitie tegen Achilles ’12 in Hengelo Ov. op het programma. Aanvang 14.00 uur.

Wedstrijdinformatie Grol – Wijhe

55e min. 1 – 0 Luc Berentsen

60e min. 2 – 0 Tycho Riteco

90e min. 3 – 0 Rick Arink

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Ramon Landewers (85. Mart Willemsen), Mark te Winkel, Sem Brummelaar, Eduardo de Sousa Cavalcante, Roel Bruins, Wouter Rexwinkel, Rico Lammerdink (85. Rick Arink), Luc Berentsen (75. Mart Zieverink), Tiem Rots en Tycho Riteco.

Geel: Rico Lammerdink (Grol) en Max Blanke (Wijhe)

Scheidsrechter: Bryan van Leeuwen uit Winterswijk

Team van de Week: JO8-2

Pupillen van de Week: Huub Rouwhorst en Tygo Scharenborg uit de JO8-2

Sponsor Wedstrijdbal: Familie Porskamp

Uitslagen 2J

Grol – Wijhe 3 – 0

Eilermark – BWO 3 – 7

Achilles ’12 – Lemelerveld 2 – 0

SDC ’12 – FC Suryoye 1 – 1

Vogido – ATC ’65 0 – 0

Barbaros – Bon Boys 0 – 5

NEO – Schalkhaar 0 – 1

Stand 2J

1. BWO 2 – 6

2. Bon Boys 2 – 6

3. Schalkhaar 2 – 6

4. ATC ’65 2 – 4

5. FC Suryoye 2 – 4

6. Achilles ’12 2 – 3

7. Grol 2 – 3

8. SDC ’12 2 – 1

9. Wijhe ’92 2 – 1

10. Vogido 2 – 1

11. Barbaros 2 – 1

12. NEO 1 – 0

13. Lemelerveld 1 – 0

14. Eilermark 2 – 0