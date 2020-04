Grolse kermis neemt besluit in juni

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

GROENLO – Voor de derde dinsdag in de maand augustus wordt traditioneel de Grolse kermis gehouden. Door de Corona-crisis komt de vraag of de Grolse Kermis wel of niet doorgaat.

“De gezondheid staat voorop. Wij hopen dat de Grolse Kermis 2020 door kan gaan. We werken er met z’n allen aan om er een leuk feest van te maken. Echter het zijn dynamische tijden en het moet natuurlijk wel verantwoord zijn om met z’n allen kermis te kunnen vieren. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Rond 1 juni 2020 nemen we een definitieve beslissing”, aldus het bestuur van de Grolse kermis.

