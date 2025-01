Grote belangstelling voor inloopbijeenkomst woningbouwplan Oude Papendijk in Groenlo

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

GROENLO – Op donderdag 16 januari 2025 vond in het Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier in Groenlo een drukbezochte inloopbijeenkomst plaats over het woningbouwplan (Eefseler Esch) aan de westzijde van de Oude Papendijk. Dit plan voorziet in de bouw van ruim 200 nieuwe woningen en maakt deel uit van de ambitie om voor 2030 in totaal 1.300 woningen in Oost Gelre te realiseren.

Tijdens de bijeenkomst konden bezoekers het stedenbouwkundig schetsplan bekijken. Dit plan gaf een indruk van de toekomstige wijk, waaronder de indeling van de bouwvelden, de infrastructuur en het landschappelijke ontwerp met groen, water, speelplekken en ontmoetingsruimtes.

Ook was er veel belangstelling voor de verschillende woningtypes en kavels. Medewerkers van de gemeente Oost Gelre en woningcorporatie De Woonplaats waren aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven op de planning. Hoewel inschrijving voor kavels op dit moment nog niet mogelijk is, was het voor veel bezoekers een kans om meer te weten te komen over de opzet en mogelijkheden van het plan.

De eerste woningen aan de Oude Papendijk worden naar verwachting in 2027 opgeleverd. Hiermee speelt de gemeente in op de grote vraag naar koop- en huurwoningen in de regio.

Planning en meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Bezoek de projectwebsite:

www.bouwenenwoneninoostgelre.nl/oudepapendijk

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.