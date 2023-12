Harrie Klein Gebbink Nederlands Kampioen Marathonschaatsen Masters 70+

GROENLO – Harrie Klein Gebbink heeft de titel van Nederlands Kampioen Marathonschaatsen in de categorie Masters 70+ op zijn naam geschreven. De kampioenschappen, die vorige week plaatsvonden in Groningen, zagen Klein Gebbink uitblinken in een sterk deelnemersveld. Na 60 ronden, met een indrukwekkende gemiddelde snelheid van 39 kilometer per uur, wist hij de concurrentie voor te blijven en de titel te veroveren.

