Hennie Schovers geëerd als Kanunnik voor 22 jaar Carnavalsmis

GROENLO – Tijdens de carnavalsmis op zaterdagavond werd Hennie Schovers in het zonnetje gezet voor zijn buitengewone bijdrage aan de carnaval. Al 22 jaar lang, een periode die twee keer elf jaar beslaat, speelt Schovers een centrale rol in de organisatie van de carnavalsmis in de Calixtusbasiliek. Deze traditie startte hij samen met Henri Walterbos, met wie hij het millennium koningspaar vormde als Prins Hennie en adjudant Henri.

Voor zijn langdurige en toegewijde inzet werd Schovers door carnavalsvereniging De Knunnekes benoemd tot Kanunnik, een eerbetoon dat speciaal voor hem in het leven is geroepen. Deze onderscheiding onderstreept zijn grote betrokkenheid en motivatie die hij al die jaren heeft getoond.

De Maispotters en de De Knunnekes overhandigden een bos bloemen voor Betsy, en een pakketje met goudgeel gerstenat aan Hennie.

Op de oorkonde staat vermeld dat het de carnavalsvereniging De Knunnekes heeft behaagd Hennie Schovers te benoemen tot Kanunnik, als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet en motivatie voor het organiseren van de carnavalsmis.

