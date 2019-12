Hertenkamp in Groenlo vuurwerkvrijezone

Gepubliceerd op 17 december 2019 om 21:13

OOST GELRE – In de gemeente Oost Gelre worden er geen vuurwerkvrijezones ingevoerd. Dit omdat er bijna geen schade wordt gemeld bij de gemeente dat veroorzaakt wordt door vuurwerk. Volgens burgemeester Bronsvoort is er jaarlijks een schadepost van ongeveer 3.500 euro door vuurwerk.

“Wel kunnen wij inwoners de mogelijkheid bieden om hen te ondersteunen bij een vrijwillige vuurwerkvrijezone. Inwoners spreken met elkaar af dat er geen vuurwerk wordt afgestoken en er worden borden opgehangen ‘Hier liever geen vuurwerk’”, aldus de burgemeester.

In de gemeente Oost Gelre is er één aanvraag bij de gemeente binnengekomen voor een vuurwerkvrijezone. Dat is bij dierenpark De Halve Maan. Daar zullen borden worden opgehangen voor vuurwerkvrijezone.