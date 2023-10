HV Grol D1-HCW D1

GROENLO – Afgelopen weekend was het dan zo ver, de eerste handbalwedstrijd van het seizoen. De D1 meiden van HV Grol speelden thuis tegen HCW D1 uit Winterswijk. Tijdens het warmlopen en -gooien werden van beide kanten de verschillende spelers al gescand, welke tegenstander herkennen ze nog van een eerder gespeelde wedstrijd of zijn ze allemaal nieuw? Bij HCW stonden er veel jongens in het veld, wat toch even extra spannend is vanwege het vaak fysieke verschil. Maar de meiden laten zich niet zo snel van de wijs brengen en hebben vorig seizoen geleerd dat ze ook tegen jongens een goede kans maken.

De eerste helft was het weer wennen, met name verdedigend. Veel taken tegelijkertijd die voor de nodige onrust zorgden en wat veel ruimte gaf voor HCW om tot een doelpoging te komen. Ook aanvallend moesten de meiden elkaar weer even zien te vinden, maar door het veld breed te houden, kwam er genoeg ruimte en was de ruststand 6-3.

Tijdens de rust kwam HV Grol erachter dat ze het eigenlijk heel goed deden, iets meer praten in de verdediging en aanvallend afstand houden resulteerde in een heel sterke tweede helft. HCW kwam niet meer tot scoren, doordat de meiden enorm hard aan het werk waren in de verdediging. De keepsters stonden ook nog hun mannetje. Scorend kwamen de meiden lekker op dreef, wat resulteerde in een mooie eindstand van 13-3.

Deze overwinning smaakt naar meer en is een heerlijk begin van de competitie, ze kijken dan ook uit naar de wedstrijd volgende week zaterdag. Dan gaan de meiden op bezoek bij UGHV in Ulft.

