HV Grol DS4 – UGHV DS2

GROENLO – Zaterdagavond stond de handbalwedstrijd van HV Grol dames 4 tegen UGHV dames 2 op het programma. Op papier al een spannende pot, UGHV was namelijk koploper en HV Grol stond, na winst op donderdagavond tegen Vios, op de derde plek. Als HV Grol zou winnen, blijven ze in de race om het kampioenschap. Het was de eerste keer dat deze teams tegenover elkaar stonden dit seizoen.

UGHV had een groot team meegenomen, met maar liefst 7 wisselspelers zat de bank vol. HV Grol opende binnen 30 seconden de score met een doelpunt van Rianne vanaf de opbouw. UGHV zette op alle posities druk en wist daardoor veel te scoren. HV Grol kon, door veel te lopen, ook goed druk zettenen gaten trekken. De thuisploeg had de verdediging goed staan waardoor het, op een dip bij 7-9 na, de eerste helft op voorsprong bleef staan. Bij rust stond het 14-12 in het voordeel van HV Grol.

In de tweede helft werd de strijd feller, beide teams moesten in de verdediging hard werken. UGHV opende de score met een fraai doelpunt vanaf de opbouw. De teams scoorden om en om waardoor het een spannende wedstrijd bleef. Met nog 9 minuten op de klok was de stand 19-19. Zenuwslopende minuten volgden. In het veld was de spanning tussen beide teams goed te merken. Marcel liep ijsberend de dames door de wedstrijd heen te coachen. Gelukkig wist Sylke de score naar 20-19 te brengen. Hierna kwam UGHV weer in de aanval, maar keepster Dion hield deze doelpoging tegen. Met nog 1 minuut op de klok scoorde Angela vanaf de opbouw waardoor het verschil 2 doelpunten werd. Het lukte UGHV niet meer om te scoren, de eindstand was 21-19 in het voordeel van HV Grol. De dames waren blij met deze mooie overwinning op de koploper. De volgende wedstrijd spelen ze zondag 24 april bij UGHV in Ulft, hopelijk kunnen ze de punten dan weer binnenhalen.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....