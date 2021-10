HV Grol midweek – HV Huissen

Deel dit bericht













GROENLO – Eindelijk, sinds lange tijd, mag het midweekteam van de HV Grol weer aantreden op het handbalveld. De dames hebben er allemaal zin in, volgens de info op de groepsapp. Maar helaas zijn velen van het midweekteam niet helemaal fit, knieën, enkels en twijfel aan de conditie zijn de redenen van een wel heel klein team. Gelukkig zijn er dames van DS4 die het team willen aanvullen en zo start donderdagavond klokslag half 8 de eerste wedstrijd van het seizoen 2021-2022.

Grol begint rustig in de aanval, even wennen, maar Huissen gaat snel van start en de 0-1 valt met een fraai schot in de linkerbovenhoek van het doel. Grol weet dat ze een tandje erbij moeten doen. Verdedigend doen ze dat een beetje te fanatiek, penalty tegen, 0-2.

Meerdere malen wordt door Grol de cirkelspeelster goed aangespeeld maar Huissen verdedigt ook strak. Dan weet Sylke toch de 1-2 te scoren. De keepster van HV Grol keept fraai en redt een schot op spectaculaire wijze. HV Grol speelt enkele mooie aanvallen maar de keepster van HV Huissen staat haar vrouwtje. Verdedigend staat het thuisteam goed en pas wanneer Huissen een snelle break weet te lopen, wordt het 1-3. Sylke maakt met een strakke bal in de linkerbovenhoek de 2-3. Via een fraai afstandsschot van de bezoekers en wederom een penalty tegen wordt het 2-5. De ruststand is 3-5 door een mooi sprongschot van Diede.

Huissen start de tweede helft met veel aanvallen via de cirkel en loopt uit naar 3-7. HV Grol doet haar best maar alle schoten op doel gaan op de paal en tegen de lat. Dan eindelijk schiet Rianne de bal, voorafgaand door een prachtige beweging, boven in de hoek. Huissen weet nog twee keer te scoren, 4-9.

Er volgt een periode dat beide teams slordig spelen, er is veel balverlies, de vermoeidheid begint ook een rol te spelen. Tenslotte wordt er door beide teams nog een keer gescoord en is de eindstand 5-10. Dames midweek heeft haar eerste wedstrijd gespeeld, helaas verloren maar wel weer ff lekker gebald. Op naar de volgende wedstrijd.

