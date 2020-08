IJsbaan wordt uitgegraven bij zomerse temperaturen.

GROENLO – Terwijl Nederland zich opmaakt voor een hittegolf, denken de ijsmeester in Groenlo aan winter, vriezen en ijs. Op de het schootsveld zijn ze dinsdagmorgen begonnen met het uitgraven van een ijsbaan. Deze wordt 50 bij 60tig meter en 30 centimeter diep.

Het schootsveld is een onderdeel van de ‘Slag om Grolle’ en ligt in de ‘Grolse Weiden’. Twee jaar geleden werd op het schootsveld nog geschaatst in historische kledij en op houten schaatsen. De ijsbaan die wie nu aangelegd wordt ligt meer richting de stad.

Eén van de ijsmeester van Grolle, Hennie Wildenborg van ‘IJsbaan de Halve Moane’, was aanwezig bij het uitgraven en vlak maken van het terrein. “We wilde eigenlijk een leemlaag laten aanbrengen, maar dat gaat niet door. Nu wordt het uitgegraven en zal er weer gras groeien. De wallen die blijven liggen. Daar kan de wind mooi overheen waaien”, aldus Wilgenborg.

Wilgenborg hoopt dat, als er in de winter geschaatst kan worden, dat we ook de baan kunnen verlichten. “Daarom hoop ik dat er op de ‘Grolse Weiden’ een stroomkast wordt aangelegd. Hier heeft niet alleen ‘IJsbaan De Halve Moane’ profijt van, maar ook het Dierenpark, want die hebben helemaal geen stroom. Ook de ‘Slag om Grolle’ kan er dan gebruik van maken tijdens het twee jarige festival.

