Jan Cremer Museum in Groenlo niet haalbaar

GROENLO – Een Jan Cremer Museum in Groenlo blijkt niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de gesprekken die de stichting Kunst in het Koetshuis (KiK) heeft gevoerd. De stichting is sinds oktober 2019 in gesprek over de mogelijkheden van vestiging van het Jan Cremer Museum in Groenlo. De teleurstelling dat het niet door gaat is groot. Maar vanuit de goede band die de stichting met de familie heeft is het wellicht wel mogelijk om in te toekomst tot andere initiatieven te komen.

Een werkgroep vanuit de stichting heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een Jan Cremer museum in Groenlo. Daarin is veel overleg geweest met de stakeholders. Dat waren goede gesprekken vanuit de intentie om tot realisering van een museum te komen. Uiteindelijk bleek een museum in Groenlo niet haalbaar. De belangrijkste overweging voor de familie en de zaakwaarnemers was dat de schaal van Groenlo en de mogelijkheden om tot een representatief Jan Cremer museum te komen uiteindelijk ontoereikend waren.

De stichting KIK is natuurlijk teleurgesteld, maar respecteert het besluit. De stichting is blij dat het besluit geen weerslag heeft op de band met de familie Cremer. Vanuit de blijvende contacten is het wellicht wel mogelijk om bijvoorbeeld een tijdelijke expositie in Galerie KiK te organiseren.

Dat onderschrijft ook de gemeente Oost Gelre bij monde van burgemeester Annette Bronsvoort. Eerdere contacten tussen Jan Cremer en burgemeester Bronsvoort vormden de aanleiding voor het initiatief van KIK: “Ik heb de familie gesproken over hun besluit met betrekking tot het museum. Ik begrijp hun standpunt. Maar natuurlijk deel ik ook de teleurstelling van de stichting. Ik waardeer hun initiatief en inspanningen om tot een Jan Cremer Museum te komen bijzonder. In het gesprek met de familie Cremer hebben we nogmaals wederzijds de warme band bevestigd die we met elkaar hebben. Dat biedt zeker openingen voor toekomstige initiatieven.”

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print