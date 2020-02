GROENLO – De garde ’t Kopper heeft vrijdagmiddag 21 februari Grollenaar Jan Dijk in het zonnetje gezet. Hij heeft een onderscheiding gekregen omdat hij veel betekent voor de Grolsch, en dan ook met name in de tijd dat deze brouwerij nog in Groenlo was gevestigd. Jan is al 33 jaar (drie keer elf jaar) werkzaam bij Grolsch. Begonnen in Groenlo en nu werkzaam op de brouwerij in Boekelo.

De uitreiking van de onderscheiding vond plaats bij de brouwketel die is geplaatst op het voormalige brouwerijterrein in Groenlo, aan het Park 1615. Namens de Grolsch waren onder andere Alex Evenhuizen en Henk Meijer (Ritmeester der Knunnekes) aanwezig.

Voordat de onderscheiding werd uitgereikt plaatste ’t Koper, net als vorig jaar, een schild met daaraan een stoffen ketting die om de hals van de koperen ketel werd gedaan. Op het schild staat – Knunnekes – Groilae scurrarum infinitus est numerus. Daarna werd door de garde de koperen ketel omarmd.

De garde ‘t Kopper bestaat uit leden die de hoogste onderscheiding van de Knunnekes hebben ontvangen: de hoesorde. De naam ‘t Kopper is afgeleid van de onderscheiding die in koper is uitgevoerd.

