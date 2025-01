Joost en Martijn onderscheiden met ‘Gouden Naole Tonne’

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

GROENLO – Afgelopen zaterdag 11 januari zijn Joost en Martijn geëerd met de prestigieuze ‘Gouden Naole Tonne’. De onderscheiding werd tijdens de buutavond uitgereikt door President Maarten Kooiker en Vorst Jeroen Doest van carnavalsvereniging De Knunnekes, als erkenning voor hun 17-jarige bijdrage aan de Grolse buutavonden.

Joost en Martijn staan al sinds 2007 op het podium van carnavalshuis City Lido. Elk jaar verrassen ze het publiek met nieuwe typetjes, terwijl ze trouw blijven aan hun herkenbare stijl en humor.

Tijdens de buutavond sprak President Maarten Kooiker de aanwezigen toe: “Disse twee muiters staot hier al zeventien jaor op het mooiste planken van de wereld; hier in carnavalshoes City Lido. Elk jaor as andere typetjes, maor toch elk jaor weer as zichzelf, as Joost en Martijn. Ze verdeend applaus, neet alleen veur hun gortdreuge bakken en humor, maor ok veur de vele meters bier dee ze telkens weer wegkriegt tijdens hun buuts. Want jao, met zulke droge humor krieg ie een hoop dorst!”

Meer dan alleen humor

De twee komieken hebben niet alleen hun stempel gedrukt op Groenlo, maar ook op andere podia in de regio. Daarnaast zetten Joost en Martijn zich in als mentoren bij De Hogere Buutschool, waar ze jong talent begeleiden naar het grote podium. Ook dragen ze achter de schermen bij aan het carnavalsfeest als leden van de feestcommissie.

Cultureel erfgoed

Met hun uitspraken zoals ‘Hest Mekajem e-had’, ‘Drietwieve’, ‘Dat doot ze’, en ‘zo bunt ze’, hebben Joost en Martijn een unieke plek veroverd in de carnavalscultuur. Volgens Kooiker zijn deze uitdrukkingen inmiddels in heel Oost-Nederland bekend en “bunt ze dan ok neet veur niks opgenomen in de Dikke van Dale. Disse twee muiters behoort al jaorenlang tot ons cultureel erfgood!”

Blijk van waardering

De avond eindigde met een staande ovatie, waarmee het publiek hun waardering toonde voor Joost en Martijn. De carnavalsvereniging benadrukte hun belangrijke rol in het in stand houden van de unieke sfeer en tradities van de Grolse buutavonden.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.