KinderVrijmarkt op Koningsdag in Groenlo!

GROENLO – De Kinder Vrijmarkt van 27 April (Koningsdag) in Groenlo heeft alles in zich om uit te groeien tot een mooi en groots festijn. De Kinder Vrijmarkt begint om 10.30 uur en duurt tot 16.00 uur en zal in en rondom de Oude Calixtuskerk worden gehouden.

Kinderen die mee willen doen met de rommelmarkt kunnen zich opgeven via info@groepsuitjesgroenlo.nl Dit kan tot 25 april. We werken met kleedjes en men krijgt 4 meter ruimte. Ook als je een muziekinstrument bespeelt ben je van harte welkom. Er mogen geen eten- en drinkwaren verkocht worden. De deelname is gratis en alleen bedoeld voor kinderen. Geen commerciële verkoop.

Meer info over deze Kinder Vrijmarkt op Koningsdag in Groenlo is te vinden op de Facebookpagina Vestingdagen Groenlo en www.groenlo.nl