KUDO® avond en Nico Dijkshoorn en Tim Knol tijdens laatste weekend van het muziekseizoen in Taste

GROENLO – Het laatste muziekweekend is er weer 1 met een gouden randje. Eerst 20 april een KUDO® avond en 21 april de grote finale met Nico Dijkshoorn en Tim Knol.

De KUDO® avonden zijn bedoeld voor bands die de oefenruimte uit willen, een try out willen doen, zichzelf graag willen presenteren, podiumervaring op willen doen of gewoon graag willen spelen. Dus kom de bands massaal supporten

Met deze keer:

Black Velvet. Black Velvet komt uit de regio Apeldoorn/Kampen/Dronten en bestaan nu 4 jaar. Ze zijn zich aan het specialiseren in de muziek van de jaren 60 tot heden. Denk hierbij aan The Black Keys, The Sweet, ABBA, Anouk, The Cardigans etc. Black Velvet bestaat uit 4 enthousiaste muzikanten en inmiddels is de band ook erg actief met het schrijven van eigen muziek.

Miranda Rooks. Intieme akoestische liedjes’ – zo omschrijft Miranda Rooks haar eigen muziek. In haar nummers zoomt uit op gebeurtenissen en haar eigen gedachtes waarbij ze non-stop haar eigen zelfreflectie laat spreken. Klein, rauw en puur. In 2019 trad ze op op de Rabo Stage in Tivoli Vredenburg, in Januari 2020 stond ze met ROC Roadtrip op Eurosonic Noorderslag en in 2021 stond ze op Park Open te Arnhem. Daarnaast schreef ze een van de 3 soundtracks voor het boek ‘De Burgerwacht’ van Ellen Lina en won ze in 2022 de Persprijs van Amphion Open.

Decades. Coverband Decades neemt je mee in de hits van de afgelopen vijf decennia! De vier muzikale mannen maken er samen met de adembenemende zangeres altijd een feestje van! Alle genres komen in een razend tempo voorbij.

Entree vrij, aanvang 21:30 uur.

21 april de finale van het muziekseizoen. Stage of Art met Nico Dijkshoorn en Tim Knol

De twee verschillen bijna dertig jaar in leeftijd. Nico Dijkshoorn (1960) is columnist, dichter, schrijver en muzikant. Tim Knol(1989) is singer-songwriter. De oudere stak zijn bewondering voor de jongere nooit onder stoelen of banken. Zo schreef Nico over Tim onder meer: ‘Dat vrolijk pratende mannetje, dat aan zijn versterker pulkende kereltje, veranderde voor mijn ogen, alleen maar door te zingen, in een 96-jarige singer-songwriter, die in zijn liedjes nog één keer terugkijkt op zijn leven. Magisch!’ De twee vonden elkaar in hun gedeelde passie voor muziek, muziekinstrumenten en verhalen vertellen. Wat dit bijzondere duo op het podium gaat doen, is steeds opnieuw een verrassing. Ter plekke geschreven liedjes en verhalen, een eerbetoon aan muziekhelden, gitaren, veel gitaren? Het zou zómaar kunnen.

Deze voorstelling is inmiddels uitverkocht, maar voor mensen die Nico weer of nog willen zien, 22 september staat hij wederom in Rockcafé Taste maar dan met zijn band The Hank 5. Kaarten op https://rockcafetaste.stager.co/web/tickets

