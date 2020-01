KUDO-avond in Taste

GROENLO – Deze keer per uitzondering op vrijdag! Namelijk vrijdag aanstaande, 17 januari. Er wordt om 2130 afgetrapt! KUDO avonden zijn bedoeld voor bands die de oefenruimte uit willen, en een try out willen doen, zichzelf graag willen presenteren, podiumervaring op willen doen of gewoon graag willen spelen.

The Royalties

Een nieuwe 4mans-formatie uit Winterswijk. Ze spelen alternatieve rauwe eigen nummers. Ze zijn sinds januari 2018 bij elkaar en er werd al gauw besloten om eigen nummers te maken. Dit resulteerde in augustus tot een opname avond en een EP met zes nummers was een feit.

DamagedX

DamagedX is rock! Pure energieke modern classic POWERrock! DamagedX staat bekend om zijn aanstekelijke rockmuziek. Het repertoire van de band kan worden omschreven als vette, stevige herkenbare powerrock.Een mix van eigen werk en “niet-zo –gangbare-“classic rock covers!

Het Team

Zang en bas: Michel van der Krabben

Gitaarpartijen en backingvocals: Gertjan Spieker

Drums en backingvocals: Diant Veneman

Noctulux

Noctulux word in de herfst van 2015 opgericht door Mirjam van der Wel met als doel een aantal nummers die zij geschreven heeft uit te werken en uit te voeren. Begin 2017 besluit het kwartet om een album op te nemen waarop, naast Mirjams oorspronkelijke nummers, enkele nummers die door andere bandleden ingebracht zijn, en een enkele nieuwe nummers moeten komen te staan. Het debuutalbum “From the shadows” wordt aan het begin van 2018 uitgebracht.

Vrijdag 17 januari

Aanvang: 21.30 uur

Entree: Vrij