Soloconcert Dmytro Semykras in Koppelkerk met speciale korting voor Oekraïense vluchtelingen

BREDEVOORT – De Koppelkerk nodigt u uit voor een soloconcert van de Oekraïense pianist Dmytro Semykras op vrijdag 13 oktober. Met het oog op de huidige situatie in Oekraïne biedt de Koppelkerk een korting van vijf euro aan voor Oekraïense vluchtelingen die het concert willen bijwonen.

Dmytro Semykras, geboren in 2001 in Sumy, Oekraïne, heeft een opmerkelijke achtergrond in de muziekwereld. Hij begon zijn muzikale reis op vijfjarige leeftijd en zette zijn opleiding voort aan het Sumy Kunst en Cultuur College. Momenteel studeert hij in Oostenrijk aan de Universiteit voor Muziek en Uitvoerende Kunst bij Prof. Dr. Milana Chernyavska en is hij beursstudent van de Internationale Muziekacademie in Liechtenstein.

Semykras heeft deelgenomen aan diverse internationale pianowedstrijden in meerdere landen en behaalde onder meer de 2e prijs op de International Piano Competition for Young Musicians in Enschede in 2022. Daarnaast heeft hij als solist samengewerkt met diverse orkesten en opgetreden in verschillende Europese muziekfestivals.

In de Koppelkerk zal Semykras werken van R. Schumann, J. Brahms en S. Rachmaninov ten gehore brengen. Het concert start om 20:00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 12,50 (excl. reserveringskosten) in de voorverkoop en € 15,- aan de deur. Voor Oekraïense vluchtelingen is de toegangsprijs € 10,-.

Voor meer informatie en het aanschaffen van tickets kunt u terecht op koppelkerk.nl/agenda.

