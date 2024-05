Leuke en leerzame Jeugdviswedstrijden

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

GROENLO – Op vier woensdagavonden in de maanden Mei, Juni en Juli worden de jeugdwedstrijden gehouden. De deelname is uiteraard gratis. Om mee te kunnen doen is het kunnen tonen van de (GRATIS) jeugdvisacte verplicht.

Woensdag 22 Mei de aftrap

Op de volgende datums worden de jeugdwedstrijden gevist: 22 Mei, 5 en 19 juni en op 3 juli 2024. Binnenkort meer hierover.

Wijzigingen

Er zijn een aantal wijzigingen t.o.v. vorig jaar. Dit jaar beginnen we met de wedstrijd om 19.00 uur en die duurt tot 20.00 uur. Gebleken is dat een wedstrijdje van 1 ½ uur zoals vorig jaar net iets te lang is voor de beginnende vissertjes. Daarom nu een uurtje vissen. Wat ook gewijzigd is dat de kinderen bij de inschrijving hun jeugdvisacte (gratis te downloaden via www.visseningroenlo.nl ) of de JeugdVispas moeten tonen bij inschrijving. Doordat de jeugdviswedstrijd later begint, verzamelen we ook pas later en wel om 18.30 uur.

Prijzen en verloting

Er zijn prachtige prijzen te winnen en na afloop is er ook nog een leuke verloting met prachtige extra prijzen. Mocht je geen hengel hebben en toch willen mee doen, dan kan dat gewoon. De Groenlose Hengelsport Vereniging heeft hengels die je even kunt lenen voor de wedstrijd. Je hoeft geen aas mee te nemen, daarvoor zorgt de GHV.

We hopen jullie allemaal op woensdag 22 Mei te kunnen begroeten.