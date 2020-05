Leuke en uitdagende 1.5 meter arrangementen

GROENLO – Groepsuitjes Groenlo gaat 1 juni weer beginnen. “Van de 19 arrangementen hebben er vijf de test goed doorstaan om in de 1.50 meter economie te kunnen doen. De website groepsuitjesgroenlo.nl is inmiddels aangepast en kan informatie worden gevonden. Kleine en grotere groepen kunnen bij ons terecht. Al worden de grotere groepen wel maatwerk. Reserveren via groepsuitjesgroenlo.nl is verplicht”, aldus Erik Mentink van Groepsuitjes Groenlo.

Erik somt op welke arrangementen wel gedaan kunnen worden in deze coronatijd. Dat zijn: ‘Get the Picture’, ‘Vesting Battle op de kickbikes, ‘Kraak de Code’, ‘Kickbikes huren en Groenlo ontdekken’ en ‘Stop de Tijd’. “Wij hebben veel veiligheidsmaatregelen genomen. Voor de gasten, maar ook voor ons zelf. Het wordt even wennen maar we gaan ervoor”, aldus Erik Mentink.

