Lezing ‘Grols Gewin’ door Godfried Nijs

GROENLO – Op woensdagavond 10 april, om 19.30 uur, verwelkomt de Bibliotheek Groenlo liefhebbers van de Tachtigjarige Oorlog voor een fascinerende lezing door Godfried Nijs, conservator van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog te Groenlo en auteur van het boek ‘Grols Gewin’.

Godfried Nijs, afkomstig uit Lichtenvoorde, heeft veertig jaar onderzoek gedaan naar de Tachtigjarige Oorlog in de regio Groenlo. Zijn bevindingen en verhalen zijn gebundeld in het boek ‘Grols Gewin’, dat vorig jaar in december gelanceerd werd en zelfs genomineerd was voor de prijs ‘Beste Boek Achterhoek en Liemers’.

Focus op Groenlo tijdens de Tachtigjarige Oorlog

In zijn werk belicht Nijs de belangrijke rol van Groenlo in de oorlog, waarbij het bezit van de stad cruciaal was voor het beheersen van de gebeurtenissen in het gebied tussen Zutphen en Münster.

Hollandse invloed en de ‘Gouden Eeuw’

Nijs zal verder ingaan op de strategie van Holland om de oorlog buiten de eigen provinciegrenzen te houden, een tactiek die bijdroeg aan het ontstaan van de Hollandse ‘Gouden Eeuw’.

Nieuwe Inzichten uit Onderzoek

De lezing belooft nieuwe inzichten te verschaffen, voortkomend uit zowel oude als nieuwe bronnen, die Godfried Nijs in zijn onderzoek heeft bestudeerd.

Interessant voor Geschiedenisliefhebbers en Figuranten

Deze lezing is niet alleen een must voor geschiedenisliefhebbers uit de Achterhoek, maar ook voor toekomstige figuranten van de Slag om Grolle.

Kaarten voor deze leerzame avond zijn online beschikbaar via de website. Mis deze kans niet om dieper in de lokale geschiedenis te duiken met een expert op het veld.

